FlixBus przymierza się do powrotu na trasy w Polsce i Europie

- W większości krajów, w których operuje FlixBus, połączenia zostały zawieszone. Obecnie intensywnie pracujemy nad planem powrotu do operacji w normalnej skali. Jest to proces z wieloma scenariuszami, których realizacja zależy na przykład od otwarcia granic poszczególnych państw, tego, kiedy i w jakim zakresie będą ogłaszane kolejne etapy odmrażania gospodarki oraz w jakim tempie będziemy powracać do normalności w życiu codziennym - mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie.

Obecnie FlixBus obsługuje w Polsce tylko jedną trasę, Szczecin-Berlin, stosując limit 50 proc. dostępnych dla pasażerów miejsc. Zainteresowanie połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami autobusowymi. Staramy się wspierać ich w przeciwdziałaniu konsekwencjom COVID-19. Pracujemy w formacie partnerskim, więc dzielimy zarówno zyski, jak i ryzyko - mówi Michał Leman.



- Pandemia nie przeszkodzi nam w wypełnianiu „białych plam” na mapie transportowej Polski , a jedynie nieco opóźni nasze plany - zapewnia.