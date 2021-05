FlixBus w Polsce się odmraża. Na początek 30 linii

FlixBus w Polsce przedstawił plan odbudowy oferty w 2021 r. Pierwsze połączenia wystartują 20 maja, a kolejne będą uruchamiane etapami - w miarę rosnącego zapotrzebowania i luzowania obostrzeń. Łącznie tego lata FlixBus Polska planuje udostępnić ponad 200 krajowych i 140 zagranicznych kierunków.

Mleko się jednak rozlało i trzeba będzie dużo wysiłku, żeby przekonać ludzi do wspólnego podróżowania.

Z pomocą państwa

Danych finansowych firma nie przedstawiła.

- Pasażerowie okazali się mądrzejsi od polityków i od tych, którzy o transporcie mówili źle - komentuje Michał Leman.Skutkiem ograniczonego funkcjonowania transportu zbiorowego jest m.in. zmniejszenie wpływów z ich działalności do budżetu państwa - np, z tytułu podatków, akcyzy paliwowej czy kosztów infrastruktury. W okresie od marca 2020 do kwietnia 2021 rzeczywista kwota wpływów budżetowych z ograniczonej działalności FlixBusa wyniosła ponad 27 mln zł. Gdyby udało się zrealizować pierwotne plany sprzed pandemii, suma ta sięgałyby prawie 93 mln zł.- Odbudowanie zaufania do transportu to istotny filar dla wspierania lokalnej gospodarki - nie tylko w postaci bezpośrednich wpływów do budżetu państwa, ale też realnego wsparcia turystyki krajowej. Jesteśmy gotowi zapewnić pasażerom bezpieczne warunki podróżowania i mocno liczymy na pomoc ze strony rządu i zauważenie wysiłku, który cała branża włożyła we wdrożenie zaostrzonych procedur sanitarnych - mówi Michał Leman.W czerwcu ma wystartować kampania „Zaflixuj się w Polsce”, której celem jest zachęcenie pasażerów do lokalnych podróży i promocja krajowej turystyki. We współpracy z urzędami i biurami promocji miast realizowane będą konkursy i inne inicjatywy wspierające polską branżę turystyczną.Wraz z restartem połączeń do pracy wracają wszyscy przewoźnicy, którzy współpracują ze światową marką. Przetrwali oni najtrudniejszy okres, korzystając ze wsparcia państwa. Z pomocy takiej skorzystał także sam FlixBus (dopłata do utrzymania miejsc pracy).W firmie nie doszło do zwolnień grupowych, a core-zespół odpowiadający za jej funkcjonowanie przetrwał najtrudniejsze chwile. Co ciekawe: ludzie z polskiego FlixBusa pomagali w restarcie połączeń w Wielkiej Brytanii, która - będąc europejskim liderem szczepień - pierwsza na to zrzwoliła.Czytaj także: FlixBus odmraża się razem z Wielką Brytanią Miniony rok został przez firmę w dużej mierze wykorzystany na projektowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, które uproszczą korzystanie z jej usług. Unowocześniony portal pomocy "wyposażono" w dynamiczne, bardziej intuicyjne formularze, które pozwalają na szybsze znalezienie odpowiedzi na pytanie lub uzyskanie pomocy z biura obsługi klienta.O wprowadzeniu firmy na wyższy poziom technologiczny mówił podczas konferencji prasowej FlixBusa w Polsce André Schwämmlein, jeden z twórców tej ogólnoświatowej firmy. Podkreślał też, jak ważne było utrzymanie zespołu.