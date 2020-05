FlixBus wraca. Mógłby obsłużyć więcej miast, gdyby nie ograniczenie "50 proc. miejsc"

28 maja polski FlixBus wznawia połączenia na części tras. Na początek będzie to sześć regularnych linii obsługujących 33 miasta: 14 w Polsce, 18 w Niemczech, 1 w Holandii.

Michał Leman nie ukrywa swojej opinii, że restrykcje, jeśli chodzi o liczbę miejsc w autobusach, są nieuzasadnione, a ich ustanowienie i utrzymywanie świadczy o braku zrozumienia transportu pasażerskiego. Jeśliby przyjąć zasadę dystansu społecznego dosłownie, to pasażerowie musieliby być znacznie bardziej oddaleni od siebie niż w przypadku stosowania reguły 50 proc. Wtedy w każdym autokarze mogłoby przebywać nie więcej niż 10-15 osób.- Takich restrykcji nie ma w Niemczech, Czechach, Danii. Kluczową sprawą nie jest dystans, ale bezpieczne zachowanie - zwrócił uwagę Michał Leman.W związku z tym FlixBus wprowadził szereg zasad bezpieczeństwa. Oprócz standardowej maseczki, dezynfekcji pojazdów, na uwagę zasługuje zwiększenie częstotliwości wymiany filtrów klimatyzacji oraz wymóg zdania przez kierowców egzaminu z zasad bezpieczeństwa.Jeśli chodzi o ceny biletów, to przewoźnik utrzyma znaną sprzed pandemii zasadę, że są zmienne, a ich wysokość zależy od atrakcyjności miejsca, daty kursu czy zamówienia biletu. To zdanie nie padło wprost, ale mogą one pójść górę.- Nie da się uciec od ekonomii, tym bardziej, jeśli mamy tylko połowę miejsc do sprzedania - powiedział Michał Leman. - Żeby zwiększyć przychody, polski FlixBus jako pierwszy w Europie wznawia działalność od tras międzynarodowych, a nie tylko krajowych. Liczymy na kabotaż w Niemczech. Musimy uruchamiać połączenia, które pozwalają pokryć przynajmniej koszty i zapewnić dobry wynik nam i naszym partnerom.Jak zapewnia FlixBus, wszyscy przewoźnicy jeżdżący w jego barwach gotowi są do powrotu do pracy. Nikt nie splajtował, nikt nie zawiesił działalności. Firma stara się im pomagać w renegocjacji umów np. z leasingodawcami. Tam, gdzie było to potrzebne, korzystano z pomoc rządowej.Kiedy siatka FlixBusa wróci w całości do stanu sprzed pandemii? - Nie ma takiej daty ani osoby, która mogłaby to powiedzieć. Wszystko zależy od rozwoju wypadków - podsumował Leman.Czytaj także: Powrót zielonego autobusu. Europejski potentat myśli o restarcie