FM Logistic uruchamia hurtownię dla światowego giganta farmaceutycznego

FM Logistic i Teva, pochodząca z Izraela jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, podpisały umowę na świadczenie usługi magazynowania. Obsługa logistyczna jest realizowana na platformie w Błoniu pod Warszawą, będącej największym centrum magazynowania i dystrybucji produktów farmaceutycznych w Centralnej Europie. Docelowo firma Teva zajmie powierzchnię 7200 m kw.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2021 r. i obejmie 14 500 miejsc paletowych, z których większość jest już gotowa. Obecnie trwa zatowarowanie magazynu. Dzięki outsourcingowi usług logistycznych, firma Teva będzie mogła skoncentrować się na swojej kluczowej działalności, jaką jest dostarczanie pacjentom generycznych i specjalistycznych leków.

- Współpraca z Teva Pharmaceuticals to dla naszej firmy nowe wyzwania, ale też olbrzymia satysfakcja wynikająca z możliwości obsługi tak znanej i szanowanej organizacji - mówi Marzena Świerczewska, Platform Director FM Logistic CE w Błoniu. - Zakładamy nie tylko wsparcie operacyjne naszego klienta, ale także doradztwo w rozwiązaniach optymalizujących łańcuch dostaw.

- Każdego roku do pacjentów w Polsce trafia ponad 70 milionów opakowań naszych leków. To ogromna odpowiedzialność, wymagająca dużej kompleksowości działania. Dostarczamy produkty lecznicze we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych, od onkologii przez kardiologię, neurologię po preparaty na ból i przeziębienie; preparaty w różnych postaciach oraz o różnych wymogach dotyczących transportu i przechowywania. To kluczowe, aby nasz partner logistyczny sprostał wymaganiom logistycznym i regulacyjnym, a także oczekiwaniom naszych odbiorców - hurtowni farmaceutycznych, aptek i szpitali, dzięki którym nasze leki dostępne są dla tysięcy pacjentów każdego dnia - komentuje Monika Nizio, dyrektor Komercyjnego Łańcucha Dostaw w Teva Pharmaceuticals Polska.

Platforma logistyczna w Błoniu liczy niemal 85 tys m kw. i posiada ponad 100 tys. miejsc paletowych. Główni najemcy to sektor farmaceutyczno-kosmetyczny, co czyni obiekt największym centrum dystrybucji w regionie Centralnej Europy dla tej branży.

