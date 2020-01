Francja: Linie Air France wstrzymują loty do i z Chin kontynentalnych

Linie lotnicze Air France ogłosiły w czwartek, że w związku z epidemią koronawirusa do 9 lutego wstrzymują wszystkie zaplanowane loty do i z Chin kontynentalnych.

Przewoźnik w oświadczeniu poinformował, że pasażerowie z rezerwacjami na loty do 29 lutego włącznie mogą ubiegać się o zwrot kosztów lub bezpłatnie przesunąć lot na inny termin.

Wcześniej w czwartek związki zawodowe reprezentujące personel pokładowy Air France poinformowały, że zażądały wstrzymania lotów do Chin kontynentalnych.

Linie już 22 stycznia do odwołania wstrzymały wszystkie loty do i z miasta Wuhan, które jest epicentrum epidemii koronawirusa.

Na odwołanie lub zawieszenie lotów do Chin zdecydowało się wielu przewoźników. Wybrane loty do Chin odwołały linie Air Canada. Air India odwołały loty na trasie Bombaj-Delhi-Szanghaj od 31 stycznia do 14 lutego.

Air Seoul i Ethiopian Airlines zawiesiły wszystkie loty do Chin. EgyptAir i indonezyjskie linie Lion Air zapowiedziały podjęcie takiego samego kroku od soboty. British Airways na miesiąc odwołały wszystkie loty do Chin kontynentalnych. Zawieszenie wszystkich bezpośrednich lotów do Chin zapowiedziała Ukraina.

Do 9 lutego wstrzymano loty Lufthansy, Swiss i Austrian Airlines do i z Chin kontynentalnych. Linie te nie przestają jednak latać do Hongkongu.

American Airlines ogłosiły zawieszenie lotów z Los Angeles do Pekinu i Szanghaju od 9 lutego do 27 marca. Finnair do końca marca wstrzymał loty z Helsinek do Nankinu i Pekinu. Skandynawskie SAS zawiesiły wszystkie loty do i z Szanghaju i Pekinu od 31 stycznia do 9 lutego. Amerykańskie linie United ogłosiły, że wstrzymują 24 loty do Pekinu, Hongkongu i Szanghaju między 1 a 8 lutego ze względu na "znaczne obniżenie zainteresowania" biletami.

Hongkońskie Cathay Pacific Airways zapowiedziały stopniowe ograniczanie lotów do i z Chin kontynentalnych od 30 stycznia do końca marca. Turkish Airlines ogłosiły zmniejszenie częstotliwości lotów do Pekinu, Kantonu, Szanghaju i Xian między 5 a 29 lutego.

Air Tanzania zapowiedziały, że przełożą na inny termin swój pierwszy rejs do Chin, który był zaplanowany na luty.