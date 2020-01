Francja: Personel kabinowy Air France żąda wstrzymania lotów do Chin

Reprezentujące personel kabinowy Air France związki zawodowe poinformowały w czwartek, że zażądały od pracodawcy, by całkowicie wstrzymał loty do Chin, gdzie istnieje obecnie ryzyko zarażenia się nowym rodzajem koronawirusa.

Z postulatem takim wystąpiły w środę na spotkaniu z kierownictwem cztery główne związki zawodowe, zrzeszające stewardesy i stewardów francuskiego flagowego przewoźnika powietrznego - powiedzieli agencji Reutera przedstawiciele związków UNAC i SNPNC.

Poproszony o skomentowanie sprawy rzecznik spółki Air France-KLM odpowiedział: "Air France na bieżąco monitoruje zmieniającą się gwałtownie sytuację. Zdrowie i bezpieczeństwo załóg pozostają najwyższym priorytetem".

W związku ze spadkiem frekwencji Air France i KLM zmniejszyły częstotliwość swych lotów do Chin. Nie zdecydowały się jednak na to, by wzorem swych europejskich, w tym Lufthansy i British Airways, całkowicie je wstrzymać.

Zaznaczyć należy, że światowi przewoźnicy powietrzni nadal regularnie latają do Hongkongu i do Makau.

Wniosek związków zawodowych personelu kabinowego o zawieszenie funkcjonujących jeszcze połączeń Air France z Pekinem i Szanghajem będzie dyskutowany na czwartkowym posiedzeniu rady pracowniczej przy poparciu co najmniej jednego ze związków zawodowych pilotów.

W Air France wprowadzono już zasadę, że w lotach do Chin uczestniczą tylko ci pracownicy, którzy wyrazili na to zgodę.