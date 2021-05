Francja traktuje Polskę jak raj podatkowy

Unia Europejska to szereg swobód gospodarczych, w tym ta dotycząca swobody świadczenia usług na terenie Wspólnoty. Polska w oczach francuskiego urzędnika to jednak raj podatkowy. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i wpływy podatkowe stanowią - zdaniem Marka Benio, wiceprezesa Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (EIMP) - istotę sporu między polskimi usługodawcami a francuską administracją.

Dziwna zachęta do inwestowania

Europarlament przygląda się sprawie

- Problem w tym, że ten przepis karny jest wykorzystywany, by przymuszać usługodawców, którzy tylko czasowo świadczą usługi nad Sekwaną, do tego, by zakładały tam przedsiębiorstwo - tłumaczy wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.Jak to się dzieje? Tamtejsza inspekcja pracy wyspecjalizowała się w systemowych i pogłębionych kontrolach. Nie wszczyna ich jednak bezpośrednio w tej firmie, która potem ma być oskarżona o prowadzenie stałej działalności bez zarejestrowania, lecz zawiadamia jej kontrahentów, czyli francuskich odbiorców usługi, o tym, że być może współpracują z podmiotem, który na pewno nie jest zarejestrowany na terenie Francji, ale prawdopodobnie zatrudnia tutaj personel, w związku z tym popełnia przestępstwo ukrytego zatrudnienia.- W następnym akapicie czytamy, że jeżeli ten francuski kontrahent nie chce odpowiadać wspólnie za popełnienie tego przestępstwa, to powinien tego zagranicznego usługodawcę nakłonić do zarejestrowania działalności we Francji albo natychmiast zerwać kontrakt - wyjaśnia prawnik.Reakcja w większości jest taka, że ten kontrakt jednak jest zrywany. Zdaniem wiceprezesa EIMP to „taki dziwny sposób francuskich władz na zachęcanie do inwestowania we Francji”.- Zwykle państwo członkowskie UE, jak chce przyciągnąć zagraniczny kapitał, to oferuje im ulgi czy ułatwienia prowadzenia biznesu. We Francji natomiast zaczyna się od groźby kary pozbawienia wolności do lat 3, jeśli nie założymy takiego przedsiębiorstwa - tłumaczy mecenas Benio.Jak na taką zachowawczą reakcję francuskich firm reagują polscy usługodawcy, których - w porównaniu z innymi krajami Wspólnoty - jest we Francji zdecydowanie najwięcej?- Firmy nie decydują się na walkę o to swoje prawo do świadczenia usług prawdopodobnie dlatego, że popyt na usługi firm spoza Francji we Francji jest bardzo wysoki. Utrata dla nich jednego kontraktu, choć bolesna, nie oznacza niemożności prowadzenia działalności usługowej kierowanej do francuskich kontrahentów - odpowiada Marek Benio.Jedna z polskich firm złożyła skargę do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w sprawie praktyk stosowanych przez administrację francuską, które utrudniają działalność na tamtejszym rynku.- Bardzo dobry sygnał z Komisji ds. Petycji PE jest taki, że skarga nie została zamknięta. Oznacza to, że Parlament Europejski będzie nadal przyglądał się sprawie. Parlament wystosował prośbę do władz francuskich o skomentowanie tej sprawy. Natomiast Komisja Europejska przygotowuje pisemny komentarz do tej skargi - relacjonuje Benio, który wraz Europejskim Instytutem Mobilności Pracy pilotuje tę sprawę.- To są pierwsze kroki do tego, żeby zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na te nieprawidłowości, które są o tyle trudne, że polegają na praktyce administracyjnej, a nie na niezgodności przepisów francuskich z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - dodaje.Marek Benio uważa jednak, że najwięcej w tej sprawie mogą zrobić same poszkodowane przez francuski system firmy, które mogłyby wpłynąć na to, że Komisja Europejska skieruje jednak skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Francji w sprawie naruszenia traktatu UE:- Gdyby tych skarg było więcej, gdyby każda firma, która doznaje tego typu traktowania, poskarżyła się, wtedy Komisja Europejska, to jest dużo bardziej prawdopodobne, podjęła by takie działania – przypuszcza Benio.