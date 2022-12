Francja: Trwa strajk konduktorów

We Francji w weekend trwa strajk konduktorów zatrudnionych we francuskich kolejach państwowych SNCF. Z tego powodu w sobotę odwołano ok. 60 proc. kursów pociągów TGV i Intercity - informuje agencja AFP. Konduktorzy domagają się podwyżek i większego docenienia swojej pracy.

Konduktorzy mają stopniowo powracać do pracy w poniedziałek; pasażerowi od kilku dni byli ostrzegani o planowanym strajku - dodaje AFP.

Kierownictwo SNCF naprawdę nie widziało gniewu, który panuje wśród konduktorów, dlatego podjęliśmy strajk - wyjaśniał w lokalnym radiu Fabien Villedieu, przedstawiciel związku zawodowego SUD Rail.

Oprócz kwestii płacy, konduktorzy domagają się "poprawy warunków pracy" i większego docenienia swojej roli - zaznacza AFP. Dodaje, że pracownicy czują się źle traktowani, chociaż są odpowiedzialni za całość pociągu i pełnią istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa ruchu i pasażerów.

W SNCF pracuje blisko 10 tys. konduktorów, z czego prawie 3 tys. obsługuje pociągi TGV i Intercity.

Przedstawiciele konduktorów odbyli dwa spotkania z kierownictwem firmy, ale nie przyczyniły się one do rozwiązania sporu. SNCF zapowiedziało już, że w przyszłym tygodniu będzie kontynuowało negocjacje z konduktorami.

