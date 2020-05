Francja: Zawieszenie działalności Amazona przedłużone do 13 maja

Zawieszenie działalności Amazona we Francji będzie przedłużone do 13 maja - zapowiedział koncern. Decyzja firmy, która obejmuje również centra logistyczne, ma związek z ryzykiem dotyczącym pandemii koronawirusa - podaje agencja AFP.

Koncern zapowiedział jednakże, że złoży odwołanie ws. wyroku sądu apelacyjnego dotyczącego utrzymania zawieszenia działalności firmy. Wcześniej orzeczenie w tej sprawie zostało wydane przez sąd w Nanterre.

Amazon oświadczył, iż mimo zawieszenia działalności, firma pracuje obecnie nad stworzeniem nowych procedur dotyczących pracy w centrach logistycznych.

Centra dystrybucji Amazona we Francji zawiesiły działalność 16 kwietnia w związku z wydanym dwa dni wcześniej orzeczeniem sądu w Nanterre, który nakazał firmie ograniczenie się do obsługi zamówień dotyczących produktów pierwszej potrzeby i przeprowadzenie oceny ryzyka epidemiologicznego w krajowych centrach logistycznych. Pracownicy przebywają od tego czasu na płatnych urlopach - przypomina AFP. 24 kwietnia sąd apelacyjny w Wersalu orzekł, że żądania związkowców dotyczące realnej oceny ryzyka związanego z koronawirusem dla pracy w magazynach są zasadne, co utrzymało tym samym wcześniejsze orzeczenie sądu w Nanterre.

Sąd apelacyjny poszerzył i sprecyzował wytyczne dotyczące dozwolonych produktów, jakie Amazon może dystrybuować mimo zawieszenia działalności w oczekiwaniu na wynik audytu ryzyka oraz obniżył karę za każde naruszenie reguł nałożonych na koncern z miliona euro do 100 tys. euro.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. Francja należy do największych rynków spółki na kontynencie, za Niemcami. W sześciu centrach dystrybucji w tym kraju zatrudnionych jest ok. 10 tys. osób.

W Polsce koncern Jeffa Bezosa działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.