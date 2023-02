Francuscy potentaci transportowi łączą siły w sprawie drobnicy

CEVA Logistics, należąca do Grupy CMA CGM, i GeoPost, spółka zależna La Poste, podpisały porozumienie o współpracy. Będzie ona obejmować wykorzystanie wspólnych zasobów w zakresie dostaw przesyłek drobnicowych, ich transportu i magazynowania.

Porozumienie między firmami dotyczy także poszukiwania możliwości rozwoju nowych usług w ramach gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy) i logistyki miejskiej we Francji oraz Europie. Ma to poprawić jakość i konkurencyjność usług obydwu firm.

Grupa CMA CGM i Grupa La Poste rozwijają wiodące obszary swoich usług w obszarze logistyki i transportu poprzez spółki zależne CEVA Logistics i GeoPost. CEVA Logistics, z 1300 oddziałami w 170 krajach, oferuje usługi logistyki kontraktowej, spedycji oraz średnio- i długodystansowych transportów drogowych na świecie.

GeoPost jest jedną z wiodących firm w Europie wyspecjalizowanych się w doręczeniach przesyłek do firm i klientów indywidualnych, w ramach rozbudowanej europejskiej sieci dostaw. W 2021 r. firma dostarczyła na świecie 2,1 mld przesyłek, dzięki sieci ponad 1200 hubów i magazynów, ponad 86 000 samochodów i 120 000 ekspertom w zakresie organizacji dostaw. Jest głównym udziałowcem znanej także w Polsce firmy kurierskiej DPD.

Obie firmy będą poszukiwać sposobów na zmniejszenie wpływu, jaki na emisję CO2 mają dostawy dla klientów, także w zakresie niskoemisyjnych dostaw miejskich. Grupa CMA CGM dąży do osiągnięcia poziomu zero netto do 2050 r. Dostawy Grupy La Poste od 2012 r. są neutralne pod względem emisji CO2. Firma mierzy ślad węglowy każdej paczki i dąży do jego maksymalnego zmniejszenia oraz kompensacji, tak aby zredukować emisję dwutlenku węgla na każdą przesyłkę o 30 proc. w latach 2013-2025.

