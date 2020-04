Francuski sąd nakazał Amazonowi ograniczenie działalności

Sąd w Nanterre nakazał francuskiemu oddziałowi Amazona ograniczenie działalności do obsługi zamówień na produkty pierwszej potrzeby do czasu przeprowadzenia oceny ryzyka epidemiologicznego, na jakie narażeni są pracownicy firmy – poinformowała we wtorek agencja AFP.

Zgodnie z decyzją sądu Amazon France powinien ograniczyć swoją aktywność "wyłącznie do czynności związanych z przyjmowaniem towarów oraz przygotowaniem i wysyłką zamówień na produkty spożywcze, higieniczne oraz medyczne pod groźbą grzywny w wysokości miliona euro za dzień opóźnienia oraz stwierdzone wykroczenie".

Sąd w Nanterre zobowiązał również amerykański koncern do przeprowadzenia oceny ryzyka zdrowotnego dla pracowników w związku z epidemią Covid-19. Dopiero po jej przeprowadzeniu Amazon France będzie mógł wznowić obsługę zamówień nie dotyczących towarów pierwszej potrzeby. W proces oceny ryzyka mają zostać włączeni przedstawiciele załogi spółki - zaznaczył sąd. Stwierdził również, że "firma w sposób ewidentny nie dopełniła obowiązku dbałości o zdrowie pracowników i zapewnienia im bezpieczeństwa".

Zgodnie z cytowaną przez AFP decyzją, zasądzone ograniczenia mają wejść w życie w ciągu 24 godzin i potrwać miesiąc.

Amazon ma w Europie ponad 40 centrów logistycznych w ośmiu krajach. Francja należy do największych rynków spółki na kontynencie, za Niemcami. W Polsce koncern Jeffa Bezosa działa od 2014 r., zatrudniając ponad 16 tys. osób. Z danych firmy wynika, iż zainwestowała ona w Polsce ponad 14 mld zł m.in. w centra logistyczne oraz badania i rozwój.