Francuzi rozpychają się w czarterach jachtów. Po Niemcach przejmują Hiszpanów

Firma czarterowa Click&Boat przejmuje Nautal, największego konkurenta na rynku europejskim. Umożliwi to zwiększenie oferowanej floty z 35 000 do 45 000 łodzi, również na terenie Polski. Na samych Mazurach oferta zostanie rozszerzona o kolejne 80 jednostek, gotowych do czarteru jeszcze w tym sezonie.

Ostatnie przejęcia mają umożliwić Click&Boat podwojenie zysku między latami 2019 a 2021.

Od 2018 roku do czerwca 2020 liczba nowych jachtów zarejestrowanych na platformie Click&Boat wzrosła o ponad 160 proc.

Platforma skupia ponad 5 milionów miłośników żeglarstwa na całym świecie, którzy dokonują 200 tys. rezerwacji rocznie.

Czarter jachtu się opłaca

Popularność żeglarstwa wśród Polaków rośnie

Klikaj i płyń