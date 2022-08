Francuzi szykują system do wykrywania zwierząt na torach pociągów TGV

Przedstawiciele francuskich kolei SNCF potwierdzili, że od kilku tygodni na odcinku przejazdu szybkich pociągów TGV w Paryża do Lyonu testowane są urządzenia zaprojektowane do wykrywania zwierząt na torach i ostrzegania maszynistów przed możliwością nieprzewidzianego zderzenia.

We Francji w Burgundii w regionie Cote d'Or, przez który przebiega wydzielona linia szybkiego pociągu TGV na trasie z Paryża do Lyonu, rozpoczęły się testy urządzenia, które ma na celu ograniczenie powtarzających się kolizji między pociągami, a zwierzętami błąkającymi się bezpańsko po torach.

Bardzo często zdarza się, że zwierzęta pozbawione nadzoru uciekały z zagród i ogrodzonych pastwisk i pasły się w pobliżu linii kolejowej. W 2021 roku, jak wynika z protokołów technicznych, w okolicach Cote d'Or składy potrąciły sześć zwierząt, zabijając je lub poważnie raniąc. W przypadku 39 pociągów wystąpiły opóźnienia w ruchu ponieważ każdorazowo na miejsce wypadku musi przyjechać specjalna komisja. Szacowane były także uszkodzenia wagonów.

W trakcie testów, które zaplanowano do jesieni tego roku, badany jest system czujników umieszczonych na odcinku kilku kilometrów, który wykrywa obecność na torach zwierząt lub ludzi. Niewidzialne wiązki wysyłane są pomiędzy punktami zlokalizowanymi po obu stronach torowiska. Informacja o potencjalnym niebezpieczeństwie przekazywana jest do centrum sterowania ruchem SNCF oraz do okolicznych rolników.

Koszt prototypu wynosi około 4 tysiące euro i jest wyższy niż wykonanie ogrodzenia z siatki, ale ma tę zaletę, że nie trzeba na jego montaż uzyskiwać specjalnych pozwoleń. Jeśli analizy wykażą przydatność tego rozwiązania stworzona zostanie mapa zagrożeń bezpieczeństwa dla pociągów dużych prędkości.

