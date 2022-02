Francuzi wprowadzają do żeglugi prom napędzany LNG

Francuski przewoźnik promowy Brittany Ferries wprowadził do żeglugi nowy statek wykorzystujący jako paliwo LNG. Salamanca w próbnym rejsie z Portsmouth do Brestu przewiozła uczestników Forum Ochrony Oceanów. W ciągu najbliższych tygodni prom będzie wprowadzony do normalne obsługi z portów angielskich do Bilbao i Cherbourga.

