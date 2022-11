Fresh Logistics Polska rozbudowuje magazyny

W ramach rozwoju infrastruktury magazynowej Fresh Logistics Polska z Grupy Raben w podwarszawskim Grodzisku Mazowieckim powstała nowoczesna hala magazynowa z temperaturą kontrolowaną o powierzchni ponad 7500 mkw.

Centrum dystrybucyjne w Grodzisku Mazowiecki to 3340 mkw. powierzchni przeładunkowej oraz aż 15 224 mkw. magazynu wysokiego składowania. W celu uzupełnienia wachlarza towarów, które mogą być składowane w tym magazynie, w ramach inwestycji wydzielono specjalna strefę UltraFresh przeznaczoną dla składowania żywności w temp. 0 do +2 st. C (m.in. świeże mięso i ryby).

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Transportowej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 579, zaledwie 4 km od Autostrady Wolności (A2).

- W logistyce produktów świeżych liczy się czas. Kluczowa jest terminowa realizacja usług, przy zachowaniu najwyższej jakości i, co najważniejsze, bezpieczeństwa produktów spożywczych. Nowa inwestycja wpisuje się w te wymagania poprzez efektywną topografię oraz innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne i informatyczne. Tylko ciągły rozwój jest gwarantem sukcesu i sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej nie tylko naszej firmy, ale przede wszystkim naszych partnerów biznesowych - wyjaśnia Tomasz Polański, dyrektor Regionu.

Nowinki technologiczne w centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim

Magazyn został wyposażony w nowoczesną, ekologiczną instalację chłodniczą opartą na amoniaku, zapewniającą jednocześnie możliwość dogrzewania do 15 st. C. Posiada ona pełen monitoring pracy i stanu urządzeń za pomocą systemów IT, gwarantując tym samym właściwą temperaturę, a co za tym idzie bezpieczeństwo składowanych produktów.

Firma zainwestowała w nowoczesne , bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego wózki litowo - jonowe, które ze względu na swój długi czas pracy są bardziej wydajne i gwarantują lepsze zdolności przeładunkowe. Inne ciekawe rozwiązania to samonośne stanowiska przeładunkowe (tzw. domki przeładunkowe), wyposażone w elektryczne rampy przeładunkowe oraz system elektronicznych klinów połączonych w układzie z sygnalizacja świetlną, regulującą ruch na poszczególnych rampach na zewnątrz i wewnątrz magazynu.

Po zakończeniu budowy centrum logistyczne w Grodzisku Mazowieckim dysponuje 18 564 mkw. powierzchni magazynowej, z możliwością składowania prawie 23 tys. palet w temperaturze od 0 do +2 st. C oraz od +2 do +6 st. C.

Szykuje się nowy obiekt logistyczny w Łomży. Potrzebni pracownicy

To jednak nie koniec nowych inwestycji Fresh Logistics w regionie. W przyszłym roku firma zamierza rozpocząć budowę nowoczesnego i samodzielnego obiektu logistycznego w Łomży, na terenie o powierzchni prawie 2,5 ha. Będzie on gotowy do świadczenia kompleksowych usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej tj. dystrybucji, magazynowania, usług dodatkowych takich jak konfekcjonowanie czy VAS (np. tworzenie zestawów promocyjnych). Realizacja inwestycji będzie wiązała się z zatrudnieniem nowych pracowników oraz nawiązaniem współpracy z podmiotami świadczącymi usługi transportowe.

