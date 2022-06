Frigo Logistics buduję własną flotę i rekrutuje kierowców

Operator logistyczny Frigo Logistics planuje doposażenie własnego parku samochodowego oraz zatrudnienie dodatkowych kilkudziesięciu kierowców. To odpowiedź na poszerzenie portfolio klientów i zwiększenie zapotrzebowanie na usługi.

Frigo Logistics - operator logistyczny dla produktów mrożonych - zwiększa zasięg i wchodzi w nowe sektory rynku. Firma obecnie obsługuje na wyłączność siedem sieci handlowych działających w Polsce oraz grupę około 60 producentów oferujących artykuły spożywcze. Operator dostarcza produkty wymagające kontrolowanych temperatur do ponad 4500 punktów w całej Polsce.

- Wcześniej, jako Frigo Logistics, w zakresie transportu korzystaliśmy wyłącznie z usług podwykonawców. Zmieniło się to w ubiegłym roku, kiedy zakupiliśmy firmę transportową Armir. Za sprawą przejęcia spółki weszliśmy w posiadanie około 50 samochodów. Teraz skupiamy się na tym, by doposażyć spółkę w następne jednostki i zatrudnić kolejnych kierowców - mówi Krzysztof Pawlik, dyrektor transportu we Frigo Logistics.

W sumie Frigo potrzebuje 50 sztuk ciągników oraz naczep i takiej samej liczby kierowców.

Ich pozyskanie dziś to duża sztuka. Szacuje się, że w Polsce brakuje około 150 tys. kierowców, a w całym europejskim sektorze transportu drogowego niemalże 400 tys. Jeden powód to zmiana w postrzeganiu zawodu i skali jego trudności. Mimo dobrych i bardzo dobrych zarobków młodzi nie garną się do pracy za kółkiem. Drugi to odpływ ukraińskich pracowników w związku z wojną.

- W świetle obecnej sytuacji i napływu do naszego kraju obywateli Ukrainy, utrzymanie ciągłych i nieprzerwanych dostaw żywności - co ma miejsce również przy naszym udziale - jest niezbędne. Dlatego mamy ogromną nadzieję, że sytuacja na rynku transportowym, zarówno jeśli chodzi o dostępny tabor jak i o dostępność pracowników, w najbliższych latach się poprawi. Nasi kierowcy cenią sobie to, że transporty realizowane są na terenie kraju, dlatego mogą niemalże każdego dnia wracać do swoich domów i rodzin. Liczymy, że dzięki takiej charakterystyce pracy, konkurencyjnych stawkach oraz atmosferze, zatrudnienie kolejnych wykwalifikowanych kierowców będzie dla nas możliwe w szybkim czasie - dodaje Krzysztof Pawlik.

