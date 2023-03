Gdańsk chce zająć miejsce Sankt Petersburga na turystycznej mapie Bałtyku

Port Gdańsk zaprezentował swoją ofertę podczas Targów Seatrade Cruise Global na Florydzie, kusząc przedstawicieli branży rejsów wycieczkowych pięknem Pomorza, ale i sławnymi gdańszczanami, np. Danielem Fahrenheitem, twórcą jednej ze skal temperatury.

„Daniel Fahrenheit was born here” - pod takim hasłem odbyło się spotkanie, podczas którego można było porozmawiać na temat oferty Portu Gdańsk, jak i obejrzeć materiał promujący region.

Do Portu Gdańsk co roku zawija 60-80 statków pasażerskich

- Monumentalny Gdańsk i całe Pomorze, z nadbałtyckimi plażami, kaszubskimi jeziorami i lasami, to idealna destynacja dla turystów, nie tylko z Europy, ale i z całego świata. Chcemy pokazać niebywały potencjał Portu Gdańsk i opowiedzieć o naszej ofercie. Tegoroczne targi są tym bardziej dla nas ważne, ponieważ Gdańsk ze swoją ofertą portowo-miejską stanowi doskonałą alternatywę dla St. Petersburga i to na minimum 3-5 lat. Aktualna sytuacja związana z rynkiem statków wycieczkowych, które nie zawijają do portu w St. Petersburgu „Marine Facade” to dla nas okazja, którą musimy i chcemy wykorzystać - mówi Sławomir Michalewski, wiceprezes Portu Gdańsk.

Jak podaje komunikat prasowy portu, targi w Fort Lauderdale na Florydzie, największe tego rodzaju na świecie, to szansa na zaprezentowanie oferty. Do Portu Gdańsk co roku zawija 60-80 statków pasażerskich, z dziesiątkami tysięcy podróżnych na pokładach. Do stolicy Pomorza przybywają turyści spragnieni pięknych widoków, monumentalnych zabytków, chcący zwiedzić najciekawsze miejsca polskiego wybrzeża.

Rynek statków wycieczkowych wyraźnie odbił się po pandemii. W 2022 roku w Porcie Gdańsk obsłużonych zostało 79 jednostek z 29,5 tys. pasażerami na pokładach. Był to najlepszy rok w historii, zarówno jeśli chodzi o ilość jednostek zawijających do portu, jak i pod względem przychodów z opłat portowych, które były blisko 2,5 krotnie większe od poprzedniego rekordu z 2018 roku.

Ten rok zapowiada się równie dobrze. Pierwsza jednostka przypłynie do Portu Gdańsk już 20 kwietnia i będzie to „Hamburg”. Najdłuższym statkiem, który odwiedzi Gdańsk będzie Explora II, mierząca 248 metrów. Jej przybycie jest planowane na 13 sierpnia. W tym roku Port Gdańsk planuje zakończyć sezon nietypowo, bo dopiero tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 17 grudnia.

Destynacja to nie tylko miasto Gdańsk, ale cały region Pomorza

- Tworzymy taryfę portową tak, by była przyjazna dla armatorów statków wycieczkowych. Skupiamy się przede wszystkim na atrakcyjnej ofercie taryfowej, która pozwala im ekonomicznie planować wejścia swoich statków do Portu Gdańsk poprzez stosowanie progresywnej stawki w zależności od ilości zawinięć. Destynacja to nie tylko miasto Gdańsk, ale cały region Pomorza, który obfituje w atrakcje, takie jak największy średniowieczny zamek w Malborku, ale również atrakcje dla graczy w golfa zlokalizowane 30 minut od portu. Oprócz aktywności na stoisku rozszerzyliśmy naszą ofertę dla branży wycieczkowej przez organizację dedykowanego spotkania informacyjnego, podczas którego przedstawiliśmy port, miasto i region. W trakcie naszego spotkania dołączył do nas długoletni partner biznesowy, touroperator Baltic Gateway, który w Porcie Gdańsk jest od prawie 30 lat - relacjonuje Michał Stupak, menadżer klienta w Porcie Gdańsk.

