Gdańsk: Ponad 500 wystawców z 25 krajów od wtorku na 14. Targach Kolejowych Trako

Ponad 500 wystawców z 25 krajów będzie uczestniczyć w rozpoczynających się we wtorek w Gdańsku 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako. Podczas imprezy zaplanowano m.in. pokaz pierwszego na świecie pociągu wodorowego.

"Trako to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego" - poinformował Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., które wraz z Grupą PKP organizują wydarzenie.

Na targach pojawi się ponad 500 wystawców z 25 krajów m.in. Austrii, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Ekspozycja taboru i maszyn kolejowych podczas Trako odbędzie się po raz pierwszy w nowej przestrzeni torów wystawienniczych stacji Gdańsk Zaspa Towarowa.

Wystawcy będą mieli do dyspozycji ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej. Są to zarówno hale wystawiennicze AmberExpo, specjalnie wybudowane na potrzeby targów trzy namioty wystawiennicze (ponad 10 tys. m kw.), kilometr torowiska, jak i tereny zewnętrzne przy ulicy Żaglowej.

Podczas Trako 2021 zaplanowano prezentację "Coradia iLint" firmy Alstom, pierwszego na świecie pasażerskiego pociągu wodorowego.

"Pociąg wyposażono w ogniwa paliwowe do przetwarzania wodoru w energię elektryczną. Jest cichy, porusza się znacznie płynniej niż jednostki spalinowe i jest w pełni bezemisyjny - emituje jedynie parę wodną i wodę. Pociąg wodorowy +Coradia iLint+ jest przeznaczony specjalnie do użytku na niezelektryfikowanych trasach, w Unii Europejskiej jest to prawie połowa (46 proc.) linii kolejowych" - wyjaśnił Tobieński.

Wodorową nowością będzie też lokomotywa manewrowa z ogniwami wodorowymi z bydgoskiej Pesy. To jednostka powstała na bazie SM42 i będzie to pierwszy taki pojazd wyprodukowany w Polsce.

PKP Intercity zaprezentuje pierwsze z nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w najbliższych miesiącach zaczną zasilać flotę przewoźnika - nowy skład Flirt3, wyprodukowany przez firmę Stadler i zmodernizowany ED74.

Na Trako będzie można też zobaczyć różnego typu wagony. Wśród nich znajdą się dwie nowości: wagon pasażerski 175A-10, pierwszy z puli 81 nowych pojazdów produkowanych w Poznaniu przez FPS H. Cegielski oraz wagon wojskowy dla Sił Zbrojnych RP.

PKP Intercity zaprezentuje również wielofunkcyjny wagon Combo o podwyższonym standardzie oraz wagon restauracyjny typu 406A-40.

Ekspozycję uzupełni najnowocześniejsza w Polsce lokomotywa elektryczna Eu160 Griffin, jedna z 30, którą dla przewoźnika wyprodukowała firma Newag z Nowego Sącza.

Podczas targów Trako zaplanowano także seminaria i debaty z udziałem m.in. przedstawicieli rządu.

Tegoroczne targi zbiegają się z ogłoszonym przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Kolei. Z tej okazji, w podróż po całej Europie wyruszył Connecting Europe Express. Specjalny pociąg 2 września wyjechał z Lizbony, a podróż zakończy 7 października w Paryżu. W ciągu 36 dni pojazd odwiedzi 26 krajów, ponad 70 miast, pokonując odległość 20 tys. kilometrów. W Polsce na trasie Connecting Europe Express znajdą się m.in. Białystok, Gdańsk, Kraków i Warszawa.

Na targach Trako pociąg Connecting Europe Express pojawi się w poniedziałek. Pociąg zatrzyma się na przystanku Gdańsk Stadion Expo i wyruszy w dalszą podróż następnego dnia.

Trako 2021 zakończą się w piątek 24 września.

