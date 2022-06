Gdańsk: Zakończyła się przebudowa nabrzeży w Porcie Gdańsk

Wyremontowane nabrzeża, pogłębienie toru wodnego i poszerzenie trzech obrotnic w porcie wewnętrznym - te prace zostały wykonane w ramach zakończonego projektu w Porcie Gdańsk. W poniedziałek w porcie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreślił, że ta inwestycja pozwoli na przyjmowanie większych jednostek w porcie.

W poniedziałek w Porcie Gdańsk uroczyście zakończono projekt pn. "Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku", którego realizacja trwała od 2018 roku.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, w trakcie otwarcia wskazał, że gdański port zrealizował "ogromne inwestycje". Dzięki nim - jak zaznaczył - do portu będą mogły wpływać znacznie większe jednostki.

"W ten sposób odpowiadamy konkretnym rozwiązaniom pod kątem tego, co dzieje się w naszej części Europy, czyli tragedii na Ukrainie" - wskazywał.

Dodał, że Port Gdańsk jest kluczowym portem dla polskiej gospodarki i dla rozwoju Polski, a przede wszystkim dla tej sytuacji, wojny w Ukrainie, "z którą obecnie musimy się zmierzyć".

Celem zakończonej inwestycji, była poprawa warunków i bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. W jej ramach przebudowano nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny oraz odcinki nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego i BON o łącznej długości ok. 5 km oraz 7-kilometrowy tor wodny Portu Wewnętrznego.

Prezes zarządu Portu Morskiego Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że dzięki zakończonej inwestycji port jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom "szczególnie w tych trudnych czasach konfliktu na Ukrainie".

"To co realizujemy to jest przekazanie operatorom wędki, którą jak widać dobrze wykorzystują, ponieważ przeładunki w porcie wewnętrznym wzrosły o 50 proc." - ocenił Greinke.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich dodał, że dzięki zakończonym inwestycjom Pomorze staje się największą bazą przeładunkową. "Każda złotówka wydana na ten cel to inwestycja w przyszłość i harmonijny rozwój, to wzrost konkurencyjności, to wzmocnienie potencjału przeładunkowego, i co najważniejsze bezpieczeństwa" - podkreślił.

Dzięki modernizacji toru wodnego zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego. W Kanale Portowym mogą być obsługiwane jednostki do 250 m długości, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m. Natomiast na Kanale Kaszubskim - statki o długości do 190 m, szerokości 25 m i zanurzeniu 9,35 m.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl