Gdańsk zbliżył się do Morza Egejskiego

Przystąpienie Grecji do Inicjatywy Trójmorza może dać efekt w postaci korytarza transportowego - łączącego Morze Bałtyckie z Egejskim - który jest wpisany w przebieg Via Carpatii.

Port Gdańsk i Port Saloniki podpisały list intencyjny o współpracy. Doszło to tego podczas Thessaloniki International Fair (TIF), największej imprezy handlowej w Europie Południowo-Wschodniej, która skupia około 1500 wystawców i ponad 200 tys. gości z całego świata.

Porozumienie otwiera nowe możliwości dla logistyki

Podpisy pod porozumieniem złożyli po stronie polskiej Łukasz Malinowski, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), po stopnie greckiej - Thanos Liagkos, prezes Portu Saloniki (THPA). Zamiarem obu portów jest budowa partnerskich relacji biznesowych oraz promowania innowacyjności jako kluczowego element rozwoju biznesu z podmiotami gospodarczymi.

- Akces Grecji do Inicjatywy Trójmorza (stało się to w ubiegłym tygodniu - red.) jest kluczowym momentem dla wzmocnienia politycznej i ekonomicznej współpracy regionów Europy Centralnej i Wschodniej. Porozumienie pomiędzy polskimi i greckimi portami otwiera nowe możliwości dla logistyki, co w dalszej kolejności zwiększy wolumen towarów wymienianych między naszymi regionami. Trasy łączące Gdańsk i inne polskie porty z Grecją dzięki Via Carpatii stworzą nowe arterie komunikacyjne, które finalnie wesprą integrację i dynamikę rozwoju obu stron łączących tę trasę - mówił podczas ceremonii podpisania listu intencyjnego Łukasz Malinowski.

- Podjęcie współpracy między naszymi portami to możliwość wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Działania synergiczne, jakie z niej wynikną, przyczynią się do rozwoju każdej ze stron i wspólnego osiągania celów na poziomie lokalnym, krajowym, a także podczas prac nad inicjatywami realizowanymi w ramach projektów unijnych. To niezwykle ważne by mówić wspólnym głosem, ponieważ sukces portów to sukces naszych regionów - powiedział Thanos Liagkos.

Via Carpatia od litewskiej Kłajpedy do greckich Salonik

- Via Carpatia to kluczowy korytarz wiodący z północy na południe Europy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Trasa będzie docierać m.in. do greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Powstanie tego korytarza wpłynie na wzrost atrakcyjności tej części Europy jako miejsca lokowania nowych inwestycji - skomentował Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl