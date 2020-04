Gdańskie lotnisko podliczyło I kwartał. Zysk mocno w dół

11,4 procent spadku ruchu pasażerskiego zanotował w I kwartale 2020 r. Port Lotniczy Gdańsk. Ruch towarowy cargo utrzymał się na poziomie I kwartału ubiegłego roku. Zysk netto gdańskiego Portu Lotniczego za I kwartał wyniósł 6,3 mln zł.

Dane za I kwartał tego roku przedstawiła w czwartek specjalista ds. komunikacji Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

"Koronawirus wyhamował marsz po kolejne wzrosty. W styczniu liczba pasażerów Portu Lotniczego Gdańsk wzrosła o 17,4 proc. (w porównaniu do stycznia 2019 r.), w lutym o 14,3 proc. (w porównaniu do lutego 2019 r.), by w marcu spaść o 59,8 proc. (w porównaniu do marca 2019 r.). W całym I kwartale 2020 roku gdańskie lotnisko obsłużyło 887 010 pasażerów, zaś w porównywalnym czasie roku ubiegłego było ich ponad milion" - podała Michajłow.

Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski zwrócił uwagę, że wyniki za I kwartał, a szczególnie za marzec, kiedy loty zostały wstrzymane, są zgodne z pesymistycznymi przewidywaniami.



"Rok 2020 zaczął się dla nas świetnie i w pierwszych dwóch miesiącach roku odnotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty obsługiwanych pasażerów. Od połowy marca tych pasażerów nie ma, co musi oznaczać spadki" - dodał, cytowany w komunikacie prasowym, Kloskowski.

Port Lotniczy Gdańsk od ponad miesiąca nie obsługuje regularnych pasażerskich połączeń lotniczych. Realizuje natomiast loty samolotów cargo, sanitarne Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na platformy wiertnicze i zlecane ad hoc np. loty wojskowe czy prywatne realizowane z powodów zdrowotnych. Ponadto stacjonujące na lotnisku maszyny średnio co dwa dni wzbijają się i realizują tzw. loty techniczne.

W I kwartale 2020 roku Port Lotniczy Gdańsk wypracował 6,3 mln zł zysku netto. Z powodu zatrzymania w połowie marca ruchu lotniczego wynik ten jest o 23 proc. niższy niż w porównywalnym okresie 2019 roku.

"Po wstrzymaniu ruchu lotniczego i ograniczeniu pracy naszego lotniska znaleźliśmy oszczędności tam, gdzie to było możliwe. Renegocjowaliśmy umowy, bo tak jak nasi partnerzy zostaliśmy pozbawieni dochodów. Redukujemy koszty, ale wykorzystujemy w tym celu tylko miękkie narzędzia. Nikogo nie zwalniamy. Część załogi pracuje zdalnie, część jest na urlopach, inni korzystają z płatnej opieki nad dziećmi" - wyjaśnił Kloskowski.

Dodał, że dwie duże inwestycje tj. rozbudowa terminalu pasażerskiego i biurowca Alpha, są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Obiecująco wyglądają natomiast wyniki cargo Portu Lotniczego Gdańsk za I kwartał 2020 roku. Na lotnisku obsłużono w tym czasie w sumie 1 804 175 kg towarów, tylko 29 kg mniej niż w podobnym okresie ub. roku.