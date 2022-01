GDDKiA: Drogi krajowe przejezdne. Przelotne opady deszczu mogą utrudnić jazdę

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne; przelotne opady deszczu występują na terenie całego kraju - poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, apelując do kierowców o ostrożną jazdę.

W niedzielnym komunikacie GDDKiA przekazała, że "na sieci dróg krajowych pracuje 191 pojazdów do zimowego utrzymania". "Wszystkie drogi krajowe są przejezdne" - napisała.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę. Jak przypomniała, na terenie całego kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu bądź mżawki, a w woj. lubuskim - mgły. Opady śniegu z deszczem wystąpią w woj. pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim, mazowieckim i dolnośląskim. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego jazdę kierowcom może utrudnić lokalna śliskość.

Drogowcy zaznaczyli również, że "w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju". "Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie głównie deszczu ze śniegiem i śniegu, w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 500 m. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - 8 cm, górach o 10 cm. Lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna" - podali.

Temperatura maksymalna - czytamy - wyniesie od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C w centrum i na zachodzie oraz 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. "W rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, nad morzem także bardzo silny, do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, a nad morzem początkowo do 120 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 150 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza w górach" - poinformowali.

