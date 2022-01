GDDKiA: Mgły w większości kraju i lokalna śliskość utrudniają kierowcom jazdę

Mgły na Podlasiu oraz w woj. śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, podkarpackim, mazowieckim i dolnośląskim utrudniają kierowcom jazdę - ostrzegła w niedzielę rano GDDKiA. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego lokalnie jest ślisko.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 366 pojazdów do zimowego utrzymania.

Jak podała GDDKiA, pogoda ma wpływ na warunki jazdy w niektórych regionach kraju.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego występuje śliskość na drodze krajowej 16 na odcinku Mrągowo - Ełk, na drodze krajowej 63 na odcinku Orzysz - Pisz i Wyszowate - Pozezdrze, na drodze krajowej 59 na odcinku Mrągowo - Giżycko.

Ślisko jest także w woj. podkarpackim na drodze krajowej 84 na odcinku Ustrzyki Dolne - granica Państwa.

Mgła występuje na terenie województwa: podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Według dyrekcji w dzień na południu będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże.

Na północnym wschodzie miejscami są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przejściowo możliwe też opady marznące powodujące gołoledź. Na zachodzie i północy słabe opady deszczu. Rano na południu miejscami marznąca mgła ograniczająca widzialność do 100 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C w centrum i 4 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich Karpat od -4°C do 0°C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w górach do 60 km/h.

