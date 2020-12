GDDKiA ogłosiła przetarg na pomiar jakości powietrza w okolicach tunelu pod Ursynowem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, który wykona pomiar jakości powietrza w okolicach tunelu biegnącego pod warszawskim Ursynowem - poinformowała we wtorek GDDKiA.

Tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy, która jest fragmentem drogi ekspresowej S2. Pomiar będzie prowadzony pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Warszawa Wilanów.

Efektem końcowym będzie opracowanie wyników tych pomiarów i sporządzenie analizy porealizacyjnej.

Zadaniem wykonawcy będzie zebranie danych z rejonu tzw. wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali dotyczące stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Badania będą prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 50 dni pomiarowych w roku w rejonie portali.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników pomiarów powietrza i wykonania analizy porealizacyjnej po oddaniu do użytku ursynowskiego odcinka pomiędzy węzłami Puławska a Warszawa Wilanów w terminie ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert w przetargu to 3 luty 2021 r. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest wiosną 2021 r.

Od 22 grudnia br. kierowcy mogą korzystać z ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. Dostępne są też kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17.

Trwają prace na ursynowskim odcinku o długości ok. 4,6 km. Wykonawca prowadzi roboty w tunelu i nad nim. Zaawansowanie prac to około 89 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.