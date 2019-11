GDDKiA podpisała umowy na oznakowanie i ogrodzenie A1 wokół Częstochowy

Umowy na wykonanie oznakowania oraz ogrodzenia autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 podpisała GDDKiA. Jej przedstawiciele mówią o możliwości opóźnienia otwarcia trasy wobec terminu założonego na koniec br.

Chodzi o zakończenie dwóch z trzech cząstkowych postępowań na roboty mające zapewnić przejezdność obwodnicy. Wszystkie dotyczą prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których nie obejmuje zakres trwających obecnie tzw. robót zabezpieczających.



Postępowania te skonstruowano tak, aby kluczowy zakres zamawianych w nich robót został wykonany w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy - dzięki temu można by puścić autostradą ruch tranzytowy jeszcze w tym roku.



Jak poinformował w piątek rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, w postępowaniu na oznakowanie umowę podpisano już ze spółką GZD z Jonkowa (za 22,8 mln zł brutto), a w przetargu na wykonanie ogrodzenia - ze spółką Gramar z Lublińca (za 11,4 mln zł brutto).



W postępowaniu na bariery wybrano przed dwoma tygodniami ofertę krakowskiej firmy Prowerk (za 14,5 mln zł brutto). W piątek Krynicki podał jednak, że 29 października br. wpłynęło odwołanie od wyboru tego wykonawcy. Krynicki zastrzegł, że na termin, w którym autostrada będzie mogła zostać oddana do ruchu, wpłynie m.in. decyzja KIO.

Inną sprawą będzie roszczenie wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie prac z tytułu wystąpienia niezależnych od niego czynników zakłócających i utrudniających wykonywanie robót.



Konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu kontynuuje - po wyrzuceniu wiosną br. z budowy poprzedniego wykonawcy - tzw. prace zabezpieczające. Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie robót zabezpieczających na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich.



Pierwotnie termin zakończenia tych robót określono na 15 listopada br. Krynicki w piątek poinformował jednak m.in., że doszło do awarii na wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu DW 483, gdzie podczas pierwszej próby szczelności wodociągu nastąpiło jego rozszczelnienie. Związane m.in. z tym roszczenie wykonawcy jest obecnie rozpatrywane przez inżyniera kontraktu.



Drożność A1 wokół Częstochowy jest kluczowa dla przekierowania tam ruchu z miejskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. W przyszłym roku rozpocznie się jego remont, zamówiony już przez częstochowski samorząd.