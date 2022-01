GDDKiA: Wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowcy ostrzegają też przed lokalnymi utrudnieniami związanymi z opadami śniegu i śniegu z deszczem.

Jak przekazała w sobotę rano GDDKiA, na sieci dróg krajowych pracują 304 pojazdy do zimowego utrzymania. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Drogowcy zaapelowali przy tym do kierowców o ostrożną jazdę. Zwrócono też uwagę, że na niektórych drogach w województwie wielkopolskim i województwie warmińsko-mazurskim może występować lokalna śliskość i błoto pośniegowe.

GDDKiA podkreśliła przy tym, że na warunki na drogach w woj. zachodniopomorskim i woj. pomorskim wpływ będą miały występujące tam opady śniegu z deszczem. Z kolei śnieg spadnie na drogi w województwach: kujawsko - pomorskim, pomorskim, warmińsko - mazurskim i zachodniopomorskim.

Jak wskazuje GDDKiA w sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie oraz w centrum kraju okresami opady śniegu, na zachodzie i nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -2 st. C wschodzie do 1 st. C w centrum i 3 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

