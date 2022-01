GDDKiA: Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Jazdę mogą utrudniać m.in. opady śniegu

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 224 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych regionach kraju może wystąpić błoto pośniegowe, opady śniegu i śniegu z deszczem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie przesłanym do PAP przekazała, że błoto pośniegowe występuje na terenie województwa dolnośląskiego na dk 33 odc. Kłodzko - Boboszów, dk 8 odc. Kłodzko - Kudowa-Zdrój, dk 46 odc. Kłodzko - Złoty Stok, dk 5 odc. Kamienna Góra - gr. Państwa oraz w województwie warmińsko-mazurskim na dk S22 odc. Elbląg - gr. Państwa.

Z kolei z przelotnymi opadami deszczu bądź mżawki kierowcy muszą się liczyć na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa podkarpackiego.

"Opady śniegu bądź śniegu z deszczem występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa: pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego" - wskazała GDDKiA.

Drogowcy zaapelowali również do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W sobotę po południu i wieczorem zachmurzenie duże, tylko na wschodzie początkowo rozpogodzenia. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, początkowo na wschodzie kraju śniegu. Lokalnie na Pogórzu Karpackim możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Na północnym wschodzie i na wschodzie Pomorza opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W czasie opadów widzialność ograniczona do około 500 m. W północnej połowie kraju lokalne burze, możliwy opad krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 7 st. C, 8 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem wzrastający do silnego, od 35 km/h do 55 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, wieczorem nasilające się w zachodniej połowie kraju do 80 km/h, nad morzem do 90 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

