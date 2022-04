GDDKiA: Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach pracują 662 pojazdy zimowego utrzymania

W sobotę rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracują na nich 662 pojazdy do zimowego utrzymania - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w porannym komunikacie. W kraju przejazd utrudniają błoto pośniegowe, opady śniegu, śniegu z deszczem.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

W komunikacie poinformowano, że błoto pośniegowe występuje na terenie województwa: mazowieckiego w centralnej i wschodniej części województwa; lubelskiego na: dk 2 odc. Biała Podlaska - granica Państwa, dk 63 odc. Radzyń Podlaski - granica Państwa, dk 82 odc. Głębokie - granica Państwa; podlaskiego na: dk 61 odc. Augustów - gr. woj. mazowieckiego.

Opady śniegu, śniegu z deszczem występują na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

GDDKiA przypomniała, że w sobotę na południu kraju przewidywane jest zachmurzenie całkowite i duże z opadami śniegu; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie przelotny śnieg.

Prognozowana wysokość opadów od 8 mm do 10 mm na południu i południowym wschodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm w górach i około 5 cm w rejonach podgórskich i na południowym wschodzie.

Temperatura maksymalna wyniesie na południowym wschodzie od -2 st. do 1 st.; na pozostałym obszarze od 2 do 7 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na zachodnim wybrzeżu także silny, od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, z kierunków północnych. Na wybrzeżu porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 70 km/h. Lokalnie zawieje śnieżne.

