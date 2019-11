Gdy odradzała się Polska, polska kolej już jeździła

Dzięki polskim kolejarzom 11 listopada 1918 roku mógł bez przeszkód przyjechać do Warszawy Józef Piłsudski, wypuszczony z więzienia w Magdeburgu. Sieć kolejowa została przejęta z rąk zaborców już we wrześniu, w październiku utworzono Ministerstwo Komunikacji z sekcją kolejową. Powołała je Rada Regencyjna, która przekazała władzę w ręce naczelnika państwa. Kolej była więc jedną z pierwszych organizacji, która funkcjonowała, nim Polska odrodziła się w nowym kształcie po zaborach. Także później walnie przyczyniła się do zbudowania II RP.

W granicach II RP znalazło się prawie 16 tys. km linii kolejowych. W dwudziestoleciu międzywojennym dobudowano ponad 2,1 tys. km nowych torów, razem z wąskotorowymi. W 1938 r. sieć kolei w Polsce liczyła 20,1 tys. km (uwzględniając zmiany terytorialne w latach 1918-21). Występowało bardzo duże zróżnicowanie regionalne w gęstości linii kolejowych.

W okresie międzywojennym w Polsce wyprodukowano ponad 1600 wagonów osobowych, 45 tys. towarowych i ok. 1000 parowozów. W 1937 r. użytkowano 5,3 tys. parowozów, 10,5 tys. wagonów osobowych i ponad 153 tys. towarowych.

Przewozy pasażerskie koleją niemal bez przerwy rosły, z poziomu 61 mln w 1919 r. do 226 mln w 1938 r. (plus 1,6 mln kolejami wąskotorowymi). Natomiast duże wahania wykazywał transport towarów koleją. Rekordowego poziomu 86 mln ton z 1929 r. nie odzyskano do końca 1938 r.