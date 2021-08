Gdynia śrubuje wynik i liczy na port instalacyjny farm wiatrowych

Port Gdynia po siedmiu miesiącach roku 2021 osiągnął 12,5-proc. wzrost przeładunków ogółem. Od stycznia do lipca do Gdyni zawinęło 2432 jednostek, co oznacza wzrost o 13,7 proc. w stosunku do porównywanego okresu roku 2020.

