GITD: Autokar, którym dzieci pojadą na wypoczynek najlepiej sprawdzić przed samym wyjazdem

Autokar, którym dzieci pojadą na wypoczynek najlepiej sprawdzić przed samym wyjazdem - ocenił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Przypomniał, że kontrolę mogą zlecić rodzice uczniów, dyrektor szkoły czy opiekuna wyjazdu.

W sobotę rano w rozmowie z Programem Pierwszym Polskiego Radia, Gajadhur zaznaczył, że podczas wakacji w ramach akcji "Bezpieczny autokar" kontrole będą prowadzone przed wyjazdem, na drogach i w specjalnych punktach kontrolnych.

Zaznaczył, że najlepiej sprawdzić taki autokar przed samym wyjazdem, bo jeżeli w wyniku kontroli gdzieś w drodze, czy w punkcie kontrolnym okaże się, że jest on niesprawny i trzeba go wycofać z ruchu, pojawią się problemy i konieczność oczekiwania nawet kilka godzin na podstawienie sprawnego pojazdu.

"Mam nadzieję, że do takich sytuacji dochodzić nie będzie w te wakacje, dla przykładu podczas ubiegłorocznych na 1768 sprawdzonych autokarów przewożących dzieci w ponad 50 przypadkach były zatrzymane dowody rejestracyjne, ale pojazdów, które już nie odjechały z punktu kontrolnego było 14, tj. poniżej 1 proc." - podał szef ITD.

Wskazał, że podczas takiej kontroli sprawdzanych jest kilka parametrów, m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia i czas pracy kierowców, a także ich psycho-fizyczna kondycja.

Szef GITD przypomniał, że zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli - np. przez rodziców dzieci wyjeżdżających na wypoczynek - powinno nastąpić na kilka dni przed wyjazdem i "w tym celu należy skontaktować się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego".

Jak dodał, każda podróż powinna być zaplanowana z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, czasu pracy kierowcy i postojów. Po każdych 4,5 godzinach jazdy kierowca powinien zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godzin - może on zostać wydłużony do 10 godzin, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Gajadhur zwrócił uwagę, że autokar, którym podróżują osoby poniżej 18 roku życia, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu żółtymi tablicami z czarnym symbolem dzieci. Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, wówczas zarówno kierowca, jak i pasażerowie muszą mieć je zapięte.

Akcja "Bezpieczny Autokar" prowadzona jest od 2003 roku przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inicjatywy inspektorzy kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na wypoczynek. Wzmożone kontrole prowadzone są w "najgorętszych" okresach roku tj. podczas wakacji, ferii zimowych, wyjazdów na zielone szkoły oraz tzw. długich weekendów. Pojazdy sprawdzane są w specjalnie przygotowanych punktach oraz bezpośrednio na drogach, a inspektorzy nie tylko oceniają stan techniczny i przygotowanie autokarów do trasy, ale także czas pracy i trzeźwość kierowców.

W piątek dla ponad 4,7 mln uczniów skończył się rok szkolny 2021/2022. Z danych MEiN wynika, że kuratorzy zatwierdzili ponad 18,7 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie skorzysta z nich ponad 632,7 tys. uczniów - podał resort edukacji.

