Gorzka rocznica największego samolotu w dziejach. To koniec

Dokładnie 15 lat temu, 27 kwietnia 2005 roku o 10.29 z lotniska w Tuluzie wzbił się w powietrze Airbus A380. Ten największy seryjnie produkowany samolot pasażerski zamiast zrewolucjonizować lotnictwo, okazał się wielką finansową klapą.

Kosztowna idea

Jak okazało się, to Boeing miał rację. Wypełnić maszynę Airbusowi nie było łatwo. To zaś natychmiast powodowało, że samolot mógł być zyskownie wykorzystywany tylko na niektórych kierunkach. Następstwem tego było zmniejszenie liczby potencjalnych klientów.Do końca ubiegłego roku wyprodukowano 242 maszyny A380. W planach jest jeszcze 9 kolejnych samolotów. I już wiadomo, ze to koniec. Okazało się bowiem, że zapotrzebowanie na tak wielkie samoloty już nie istnieje. Airbus mógł mieć nadzieję na cud, ale pandemia koronawirusa skutecznie je rozwiała. Linie lotnicze gotowe są zrezygnować już zamówionych nowych samolotów, a co dopiero mówić o nowych.To zaś oznacza, że licznik produkcji Airbusów skończy się nie dobijając nawet do 300 maszyn. To tylko z pozoru dużo. Według katalogowych cen Airbus za już zamówione maszyny tego modelu otrzymał około 100 mld dolarów. Jednak to zbyt mało aby produkcja zaczęła na siebie zarabiać.Szacunki sprzed lat mówiły bowiem, że Airbus musi sprzedać 350-400 maszyn, aby spłaciły się horrendalnie wysokie koszty projektowania giganta. Wraz z przygotowaniami do produkcji pochłonęły one, według szacunków specjalistów, ponad 10 mld euro. Tych pieniędzy europejski koncern w całości nie odzyska nigdy.