Granica to wąskie gardło. Trzeba usprawnić transport do Ukrainy

Ze względu na bliskość geograficzną Polska stała hubem logistycznym i przeładunkowym dla towarów przewożonych z i do Ukrainy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Dotyczy to np. transportu materiałów budowlanych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Potrzebujemy odpowiedniej strategii, niezbędnej infrastruktury i wypracowanych procedur, by dostarczać materiały budowlane do Ukrainy. Tylko stabilny łańcuch dostaw jest szansą na sukces całego procesu. Chodzi przede wszystkim o organizowanie transportów w kooperacji z przewoźnikiem, które od samego początku zakładają wszystkie niezbędne czynności przewidziane prawem celnym - wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Nie jest to głos odosobniony. W podobnym tonie wypowiadał się w publikowanej niedawno w WNP.PL rozmowie Andrzej Kozłowski, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

W pobliżu granicy potrzebne magazyny do konsolidacji towaru

Sprawna odprawa celna na granicy polsko-ukraińskiej wymaga kompletnej dokumentacji celnej, przygotowania do niezbędnych inspekcji i kontroli przez instytucje państwowe, przekazania kierowcy kompletu dokumentów koniecznych do przekroczenia granicy UE, odpowiedniego skierowania kierowcy do organów celnych celem zgłoszenia towaru.



Do tego trzeba pamiętać o przemyślanej logistyce. Materiały budowlane można podzielić na towary, które transportowane są przy pełnym załadunku na pojazd (tzw. FTL - full truck load) i najczęściej przewozi się tak m.in.: płyty, kafle, pustaki, wełnę mineralną, przewody. Drugą część towarów stanowi tak zwana „częściówka”, czyli towary spaletyzowane, jednak niepełnopojazdowe, które można skonsolidować (tzw. LTL - low truck load). W ten sposób transportuje się m.in.: farby, osprzęt hydrauliczny i elektryczny, puszki elektryczne, narzędzia, bezpieczniki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl