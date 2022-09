Grupa Inelo przejmuje kolejną firmę i kieruje uwagę na Niemcy

Grupa Inelo - polska spółka kontrolowana przez fundusz private equity Innova/6 z Grupy Innova Capital - sfinalizowała kolejny zakup. Tym razem nabyła 81 proc. udziałów firmy FireTMS oferującej oprogramowanie do zarządzania transportem dla małych i średnich graczy.

To już czwarta na przestrzeni ostatnich lat akwizycja Grupy Inelo, specjalizującej się dostarczaniu narzędzi cyfrowych firmom z sektora transportu drogowego.

Tym razem spółka z Bielska-Białej zainwestowała w firmę przygotowującą rozwiązania ułatwiające zarządzanie procesami spedycyjno-transportowymi.

Szacuje się, że rynek narzędzi do zarządzania tymi procesami będzie rósł średnio od 10 do 20 proc. rocznie.

Jak wskazuje komunikat prasowy, biorąc pod uwagę wcześniejsze nabycie spółki Marcos Bis i poszerzenie portfolio produktów o wiodące na rynku rozwiązanie TMS (zarządzanie procesami spedycyjno-transportowymi), Grupa Inelo staje się liderem w sektorze TMS w Polsce, z około 30-35 proc. udziałem w rynku.

- To już kolejna transakcja, która wpisuje się doskonale w naszą strategię digitalizacji transportu w Polsce, ale także pozwala wykonać kolejny krok w kierunku rozwoju oferty "one stop shop" (kopleksowa usługa - red.) na terenie Europy - mówi Magdalena Magnuszewska, prezes Grupy Inelo.

Transport potrzebuje technologii, czas na małe i średnie firmy

Szacuje się, że rynek narzędzi do zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi będzie rósł średnio od 10 do 20 proc. rocznie, a jednym z głównych czynników napędzających jest duża przestrzeń na rozwój wynikająca ze stosunkowo słabego wyposażenia w te rozwiązania szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. W przeciwieństwie do produktów telematycznych czy czasopracowych, gdzie nierzadko klienci działają już z jakimś rozwiązaniem - w przypadku systemów klasy TMS, wśród firm dysponujących flotą do 20 pojazdów istnieje spora grupa, która takiego rozwiązania jeszcze nie posiada.

To jeden z powodów, dla których Grupa Inelo podjęła decyzję o połączeniu sił z FireTMS, spółką dostarczającą rozwiązanie TMS w modelu SaaS (udostępnianie oprogramowania w chmurze) dla MŚP na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Transakcja dotyczy zakupu całego pakietu udziałów od obecnych udziałowców: Trans.eu (51 proc.) oraz pasywnego akcjonariusza indywidualnego, a także częściowy wykup dwóch założycieli FireTMS.

- Transakcja pozwoli zasilić dotychczasowe portfolio produktów Grupy Inelo o brakujący istotny element, czyli TMS w modelu SaaSowym, dedykowany małym i średnim firmom przewozowym i logistycznym, które stanowią spory segment klientów w naszej spółce - mówi Magdalena Magnuszewska, prezes Grupy Inelo.

- Korzyści z połączenia FireTMS z Grupą Inelo są bez wątpienia obopólne. Z jednej strony nasz partner zyskuje rozwiązanie, które uzupełni jego portfel produktów, a z drugiej strony my otrzymujemy możliwość znacznie szybszego niż dotychczas rozwoju naszej spółki w Polsce i za granicą - dodaje Krzysztof Adamczyk, CEO FireTMS.

Kolejny krok Grupy Inelo w ekspansji zagranicznej, uwaga zwrócona na Niemcy

Rok temu Grupa Inelo podjęła decyzję o przejęciu udziałów w słoweńskiej spółce telematycznej CVS Mobile i tym samym stała się, jak podaje komunikat, liderem w obszarze zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla transportu ciężkiego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Kolejnym etapem w realizacji strategii „one stop shop” na rynkach zagranicznych jest akwizycja FireTMS, który uzupełnia portfel produktów Grupy Inelo o rozwiązanie TMS, w pełni dostosowane do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

- Zarówno akwizycja CVS Mobile, której dokonaliśmy rok temu, jak również obecna FireTMS, otworzyła przed Grupą Inelo kolejne rynki i dała znacznie większe możliwości. Jedną z nich jest zwrócenie się w kierunku naszych zachodnich sąsiadów, czyli Niemiec, a to za sprawą działalności obu spółek w tym dużym i silnym regionie. To sprawia, że w przyszłość patrzymy z jeszcze większym apetytem - dodaje Magdalena Magnuszewska.

Po dokonaniu czterech akwizycji na przestrzeni ostatnich kilku lat, przedstawiciele spółki zgodnie zapowiadają w najbliższym czasie skupienie się na obecnej integracji tych podmiotów, zarówno pod kątem produktowym, jak również samego ich funkcjonowania.

