Grupa InPost zaliczyła rekordowy rok. Przychody wzrosły o połowę

Grupa InPost w 2022 roku zaliczyła dwucyfrowe wzrosty na kluczowych rynkach, znacznie podnosząc udział w przychodach działalności za granicami kraju. Wolumen obsłużonych paczek i przychody wzrosły o około połowę. Skorygowany zysk EBITDA zwiększył się o jedną piątą.

Wolumen przesyłek obsłużonych przez grupę InPost zwiększył się w ciągu roku o 44 proc. rok do roku, sięgając 744,9 mln sztuk.

Przychody grupy za 2022 rok wzrosły o 53,8 proc. rok do roku, osiągając 7,079 mld zł.

Skorygowany wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wzrósł o 20,6 proc. rok do roku, osiągając wartość 1,961 mld zł.

Według raportu Grupa InPost rosła powyżej rynku w każdym kluczowym kraju, w którym jest obecna. „Pomyślny rozwój firmy oraz wzrost wolumenów wyprzedzający rynkowe tempo, mimo trudnych warunków w sektorze e-commerce, potwierdza efektywność modelu biznesowego i jego odporność na wymagające otoczenie makroekonomiczne” – napisał w komentarzu do wyników Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost

InPost po osiągnięciu mocnej pozycji w Polsce skupia się na rozwoju własnej sieci na rynkach międzynarodowych, skąd w ubiegłym roku zanotowała już ponad 40 proc. przychodów (25 proc. w roku 2021).

„Międzynarodowa ekspansja Grupy InPost w 2022 roku stanowi ważny etap w kreowaniu autentycznie paneuropejskiej marki. W 2023 roku InPost będzie konsekwentnie realizować strategię zrównoważonego rozwoju Grupy, dążąc do przeobrażenia rynku logistyki e-commerce w całej Europie” – napisał Rafał Brzoska.

Powiększenie sieci wpłynęło na wzrost przychodów

Wolumenu obsłużonych przesyłek na wszystkich rynkach wzrósł o 44 proc., do 744,9 mln. Sieć punktów OOH (Out of Home – dostawy poza adresem zamieszkania) grupy zwiększyła się o 29 proc. rok do roku, do 54 059, w sieci urządzeń Paczkomat wzrost wyniósł 37 proc. rok do roku, a liczba punktów 27 939.

Grupa zanotowała rekordowe przychody w wysokości 7,079 mld zł w 2022 r. (wzrost o 53,8 proc. rok do roku), z czego 40,7 proc. stanowiły przychody z rynków międzynarodowych (w porównaniu do 25,0 proc. rok wcześniej.).

Rekordowa okazała się również skorygowana EBITDA w wysokości 1,961 mld zł, (wzrost o 20,6 proc. rok do roku).

Działalność Grupy w Polsce wygenerowała w 2022 r. 673,7 mln zł wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow), ponad dwukrotnie więcej w stosunku do roku 2021.

InPost odnotował wzrost na każdym z kluczowych rynków

W Polsce udział wolumenowy InPost w rynku przesyłek e-commerce wzrósł do 43 proc., wolumen obsłużonych paczek osiągnął rekordowe 508,4 miliona (wzrost o 20 proc. rok do roku). Przychody w ubiegłym roku wyniosły 4,2 mld zł (wzrost o 21,6 proc. rok do roku), a skorygowana EBITDA 1,8 mld zł (wzrost o 14,3 proc. rok do roku). Na koniec roku spółka posiadała sieć 19 306 urządzeń Paczkomat (wzrost o 17 proc. rok do roku).

W ramach Mondial Relay, Grupa Inpost obsłużyła 213,2 miliona paczek (wzrost o 21,21 proc. rok do roku). Przychody Mondial Relay w 2022 roku wzrosły do 2,7 mld zł. (wzrost o 17,4 proc. rok do roku), na koniec roku w ramach Mondial Relay funkcjonowały 2 564 urządzenia Paczkomat InPost (wzrost o 2 251 urządzeń w stosunku do końca 2021) oraz 19 446 punktów PUDO - PickUp Drop Off point – czyli opcja nadania (w tym zwrotu) oraz odebrania paczek poza miejscem zamieszkania lub pracy (wzrost o 10 proc. rok do roku).

W Wielkiej Brytanii wolumen obsłużonych paczek wzrósł o 151 proc. rok do roku, osiągając poziom 20,5 mln. Na koniec 2022 roku w Wielkiej Brytanii funkcjonowało 4 835 urządzeń Paczkomat InPost (wzrost o 53 proc. rok do roku).

W tym roku grupa chce się skupić na rozwoju rynków międzynarodowych

W tym roku Grupa InPost ma zamiar skupić się na dalszym rozwijaniu swojej obecności na rynkach międzynarodowych, czerpiąc z doświadczenia zdobytego na polskim rynku. W ocenie grupy w pierwszych miesiącach bieżącego roku w Polsce zaobserwowano spowolnienie rynku e-commerce, dlatego w bieżącym roku InPost spodziewa się jednocyfrowego wzrostu wolumenów rynkowych.

Grupa deklaruje, że w pierwszym kwartale tego roku, mimo oznak spowolnienia wydatków konsumpcyjnych w Polsce, wolumeny obsługiwanych przesyłek nadal rosną w dwucyfrowym tempie. „We Francji Grupa odnotowuje nieco wolniejszy wzrost niż w Polsce, ale nadal jest to wzrost dwucyfrowy rok do roku. Natomiast pozostałe rynki wykazują podobną dynamikę wzrostu do zanotowanej w 2022 r.” – czytamy w komunikacie InPost.

Grupa spodziewa się utrzymania silnej presji kosztowej, jednak deklaruje, że „wprowadzone na przełomie 2022 i 2023 zmiany cen, wraz z oczekiwanym wzrostem wolumenu, powinny wpłynąć na wzrost skorygowanej marży EBITDA rok do roku”.

Grupa InPost zakłada, że wydatki inwestycyjne wyniosą w tym roku 1,1 - 1,2 mld zł, z czego większość zostanie przeznaczona na rozwój na rynkach międzynarodowych.

