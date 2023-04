Grupa PKP Cargo zamieniła stratę w zysk

Grupa PKP Cargo miała w 2022 r. 5.390,1 mln zł przychodów i 1.066,3 mln zł EBITDA - podało PKP Cargo w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Skonsolidowany zysk netto Grupy PKP Cargo wyniósł w 2022 roku 148,4 mln zł wobec 225,3 straty netto w 2021 roku.

Masa towarowa, którą spółka przetransportowała w 2022 r. była porównywalna z tą z 2021 r. (100,6 mln ton), a praca przewozowa wzrosła o 5,5 proc. do 27 mld tkm.

"Dane finansowe i przewozowe odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP Cargo przy jednoczesnym wzroście ceny jednostkowej, tym samym potwierdzając to, do czego dążymy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej grupy" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki, Dariusz Seliga.

"Przed nami kolejny rok wyzwań, jestem przekonany, że Grupa PKP Cargo im sprosta i uda nam się utrzymać pozytywne tendencje widoczne w 2022 r" - dodał.

