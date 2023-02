Grupa Raben chwali się 2 mld euro przychodów i elektryczną ciężarówką

Grupa Raben podsumowała 2022 rok, uznając go za udany, mimo turbulencji w gospodarce. Firma zanotowała przychody na poziomie ponad 2 mld euro, przejęła austriacką spółkę Bexity i weszła na piętnasty rynek w Europie. Przy tym zatrudnia już ponad 11 tys. ludzi.

2022 roku struktura obsługiwanych przez Grupę Raben sektorów praktycznie się nie zmieniła i obejmowała żywność (26 proc.), branżę motoryzacyjną (20 proc.), technologiczną (19 proc.), chemiczną (16 proc.), handel (11 proc.) i FMCG niespożywcze (8 proc.).

W listopadzie 2022 roku spółka Raben Logistics Polska otworzyła na warszawskiej Pradzie magazyn o powierzchni 7500 m. Z kolei spółka Raben Transport nabyła 115 ciągników Mercedes Actros i 66 naczep Schmitz Cargobull.

Firma spod Poznania zrobiła także pierwszy krok w stronę elektryfikacji transportu. Jesienią wyruszyła w drogę pierwsza elektryczna ciężarówka w barwach Grupy Raben.



Raben zwraca uwagę w komunikacie, że wyzwania, z którymi mierzyła się światowa gospodarka, nie zmniejszyły się - zmienił się za to ich charakter. Trudności będące efektem COVID-19 zastąpił deficyt surowców, rekordowy wzrost cen i galopująca inflacja, co dotknęło praktycznie wszystkich - konsumentów, dostawców usług i producentów ze wszystkich branż.

Ponadto branża TSL od dłuższego czasu zmaga się z brakiem kierowców.

Przede wszystkim jednak Europa stanęła w obliczu wielkiej ludzkiej tragedii, spowodowanej wojną w Ukrainie, która zachwiała światem.

Firma spod Poznania chwali się, że w trudnych warunkach dała sobie jednak radę.

Rozwój Rabena w 2022 roku był pod presją negatywnych czynników

- Dla Grupy Raben był to bez wątpienia bardzo dobry rok. W pierwszym kwartale dołączyła do nas Austria, więc obecnie rodzina Raben liczy już ponad 11 000 osób w 15 krajach. To bardzo satysfakcjonujący wzrost, nie tylko pod kątem zwiększenia zasięgu działania, ale także rozwoju i udoskonalania naszych usług. Jest to zasługą naszych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i naszego zespołu People with drive, wszyscy oni mieli wkład w ten sukces. Równocześnie tuż za naszą granicą obserwujemy sytuację, która nie powinna się wydarzyć w wolnej Europie, a jednak stała się faktem. Ukraina jest częścią naszego biznesu i staramy się wspierać naszych pracowników, angażując się w rozmaite inicjatywy pomocowe - powiedział Ewald Raben, szef Grupy Raben.

- Kiedy nauczyliśmy się funkcjonowania w pandemii, wybuchła wojna na Ukrainie i dodatkowo musimy wszyscy zmagać się z wysokimi cenami paliw, a ostatnio gazu i energii elektrycznej. Szacujemy, że koszty energii elektrycznej i gazu stanowią łącznie ok. 25-30 proc. kosztu składowania. Naszą działalność mocno komplikuje i podnosi jej koszty także konieczność dostosowania się do zapisów pakietu mobilności - mówi Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska.

Jak dodaje, zdolność do adaptacji w warunkach niestabilności gospodarczej i geopolitycznej to jedno z największych wyzwań stojących przed firmami, nie tylko z branży TSL. Szczególnie ostatnie dwa lata pokazały, iż potrzeby klientów, a co za tym idzie świat logistyki, dynamicznie się zmieniają. Liczy się szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych, partnerska współpraca oraz elastyczność wszystkich ogniw łańcucha logistycznego.

Raben w Polsce: nowe magazyny i nowy tabor samochodowy

W ubiegłym roku na polskiej mapie Raben pojawił się kolejny punkt. Tym razem operator otworzył oddział w samej stolicy, a dokładniej w dzielnicy Białołęka, po praskiej stronie Wisły. W listopadzie został tam oddany do użytku magazyn przeładunkowy Raben Logistics Polska o powierzchni 7500 m kw., wyposażony w 71 ramp przeładunkowych. Podobny metraż ma nowoczesna hala magazynowa z temperaturą kontrolowaną, należąca do Fresh Logistics Polska w Grodzisku Mazowieckim. Inwestycja została sfinalizowana w ostatnim kwartale 2022 roku

Również Raben Transport ma na swoim koncie znaczące inwestycje. Tabor spółki wzbogacił się o 115 Mercedesów Actros i 66 naczep marki Schmitz Cargobull.

W 2022 r. firma prowadziła różne działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Mianem przełomowego można określić projekt realizowany we współpracy z Volvo Trucks i IKEA Industry, które polega na wykorzystaniu zeroemisyjnych elektrycznych samochodów ciężarowych w systemie transportowym. Pierwsza elektryczna ciężarówka wyruszyła w drogę jesienią ubiegłego roku, w ramach fazy pilotażowej projektu. Pojazd Volvo FM obsługuje wewnętrzne przepływy towarów na dystansie 12 km pomiędzy fabrykami IKEA Industry w Zbąszynku i Babimości, tam też jest ładowany energią pochodzącą z odnawialnego źródła zewnętrznego. Kolejne elektryki są w planach.

Operator stawia także na innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w swoich magazynach, np. obiekt w Adamowie jest w 100 proc. obsługiwany przez wózki widłowe zasilane bateriami Li-Ion, co zapewnia szybsze ładowanie i brak emisji gazów do środowiska.

Nowe połączenia w Europie, kierunek Polska-Niemcy wyprzedzony

Pod koniec 2022 roku Raben miał w swojej ofercie już ponad 600 połączeń międzynarodowych na terenie Europy, w tym blisko 180 tzw. wahadeł drobnicowych kursujących pomiędzy Bułgarią, Rumunią, Węgrami, Słowacją, Czechami, Polską, Litwą, Łotwą i Estonią. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa uruchomiła ponad 40 nowych połączeń w tym niezmiernie ważnym dla Grupy regionie Europy. Taki wynik był możliwy dzięki otwarciu na bezpośrednią wymianę wolumenu międzynarodowego również najmniejszych oddziałów w każdym z tych krajów.

- Region Europy Środkowo-Wschodniej stał się najsilniejszym obszarem i wyprzedził priorytetowy do tej pory ruch pomiędzy Polską a Niemcami, który mimo pojawiających się pierwszych symptomów kryzysu udało się zamknąć z blisko 10 proc. wzrostem przewiezionego wolumenu. A to wszystko dzięki blisko 130 codziennym połączeniom drobnicowym, które nieustannie monitorujemy i reagujemy na zmieniające się przepływy wolumenów - podsumowuje Łukasz Lubański, group business developement director.

Jak podkreśla, najważniejsze jednak, że w drugiej połowie ubiegłego roku firma rozpoczęła znaczące inwestycje infrastrukturalne Czechach oraz Niemczech, które w nadchodzących kwartałach nowego roku mają znacząco wpłynąć na jej rozwój i zdolności w zakresie obsługi ładunków w eksporcie i imporcie z Niemiec do takich krajów jak Włochy, Austria, Grecja, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. To odpowiedź na oczekiwania rynku i klientów w zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz zmianie w globalnych łańcuchach logistycznych.

