Grupa Raben otworzyła nowy oddział w Warszawie. Ważny nie tylko dla dystrybucji krajowej

Raben Logistics Polska rozpoczęła właśnie operacje w nowym oddziale w Warszawie. W obiekcie zastosowano rozwiązania wspierające energooszczędność i niską emisyjność.

Nowy obiekt w stolicy położony jest w dzielnicy Białołęka, przy ulicy Daniszewskiej 9. Tam do dyspozycji klientów operatora oddany został magazyn przeładunkowy o powierzchni 7500 m2. Choć operacje W Raben-Warszawa rozpoczęły się już w listopadzie, oficjalne otwarcie dla pracowników w obecności zarządu spółki oraz uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce 8 grudnia 2022 roku.

Równocześnie ze startem operacji przeładunkowych w oddziale uruchomiona została platforma międzynarodowa. Od grudnia z Warszawy wyjeżdżają tzw. wahadła międzynarodowe, czyli samochody z przesyłkami do Krajów Bałtyckich i Finlandii.

- Dzięki nowej lokalizacji możemy nie tylko sprawnie dostarczać przesyłki w obrębie miasta, czy obsługiwanego regionu. Nowy punkt na mapie naszych lokalizacji to także kolejny krok w rozwoju firmy, zarówno w zakresie dystrybucji krajowej jak i międzynarodowej - komentuje Jolanta Sawińska, dyrektor Regionu Raben Logistics Polska, cytowana w komunikacie prasowym.

W obiekcie zastosowano rozwiązania wspierające energooszczędność i niską emisyjność. W tym m.in. świetliki zapewniające dostęp do światła dziennego, czy oświetlenie LED - sterowane czujnikami ruchu. Obiekt jest wyposażony w 71 ramp przeładunkowych oraz innowacyjne rozwiązania magazynowe, takie jak np. wózki widłowe z bateriami Li-lon (litowo-jonowymi), których atutem jest krótki czas uzupełniania energii oraz możliwość doładowywania akumulatorów.

Raben przy ulicy Daniszewskiej ulokowany jest w pobliżu zarówno przystanków autobusowych, jak i pętli tramwajowej Żerań Wschodni, co zdecydowanie ułatwia pracownikom dojazd do miejsca pracy. Zatrudnienie w oddziale znalazło łącznie ok. 250 osób.

