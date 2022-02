Grupa Raben podała przychody za 2021 r. Widać zmianę podejścia klientów do cen

Grupa Raben w 2021 roku osiągnęła ponad 1,5 mld euro przychodów - Są one satysfakcjonujące - skomentował prezes Ewald Raben, dodając, że miniony rok to nie był czas płynięcia z prądem, a wręcz przeciwnie.

Eco2Way

Dla Fresh Logistics Polska - spółki z grupy - rok 2021 również był intensywny.- Przyniósł spore odbicie na rynku usług transportowych i magazynowych w porównaniu do wcześniejszych miesięcy. Ożywienie gospodarki, zniesienie obostrzeń oraz chęć powrotu do normalnych relacji międzyludzkich wpłynęły na zwiększenie konsumpcji. Z punktu widzenia biznesu był to pozytywny trend, natomiast skala wzrostu zaskoczyła nawet najbardziej doświadczonych graczy. Zmiany były tak dynamiczne, że w wielu przypadkach branża logistyczna miała trudności z zapewnieniem wystarczającej ilości pojazdów czy powierzchni magazynowej, aby zaspokoić potrzeby rynku. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, finalnie nie cena, lecz możliwość zapewnienia ciągłości dostaw stała się kluczowym czynnikiem decyzyjnym dla klientów - mówi Tomasz Olenderek, dyrektor generalny Fresh Logistics Polska.Ubiegły rok to dla Fresh Logistics rozwój cyfryzacji i digitalizacji procesów, czego pochodną jest budowanie logistyki w duchu paperless oraz zastosowanie RPA (Robotic Process Automation).Czytaj także: Fabryk nie buduje się "za swoim płotem". Decyduje co innego Zaplanowana na 5 miesięcy trasa wiodła przez 11 krajów europejskich, w których Raben ma swoje oddziały. Firma zabrała internautów w podróż po miejscach, które mocno odczuły negatywne skutki działalności człowieka. Finałem akcji to głosowanie online, podczas którego 3 z 21 zaprezentowanych wcześniej projektów pomocy walczyły o dofinansowanie. Dzięki głosom internautów zwyciężyła wspomniana wyżej inicjatywa budowy oazy dla bocianów białych w Czechach. Polsce w ramach tego przedsięwzięcia jesienią w Parku Narodowym Gór Stołowych i jego otulinie posadzono 10 tys. drzew na 90-lecie firmy, a dodatkowo 3,5 tys. jodeł z tytułu wieloletniego programu „E-faktura - wyższa kultura”, w imieniu klientów operatora, którzy zgodzili się zrezygnować z faktury drukowanej na rzecz elektronicznej.