Gwałtownie spadają przewozy towarów do i z Rosji oraz Białorusi

Nie ma jeszcze formalnych zakazów, unijnych lub polskich, przewozów towarów w transporcie drogowym i kolejowym do Rosji i na Białoruś, z wyjątkiem przedsiębiorstw objętych sankcjami, jak Koleje Rosyjskie (RŻD). Polskie firmy transportowe przyjmują jednak coraz mniej zleceń na usługi przewozów do Europy Wschodniej - wynika z zebranych przez nas opinii, także od polskich producentów i eksporterów.

Ogromne utrudnienia w transporcie

Transport kolejowy spowolnił

Skutki dla polskich spółek

„Wszystkie operacje Velux w Rosji i na Białorusi zostają zawieszone do odwołania. Obejmuje to przyjmowanie, dostarczanie i obsługę zamówień” - poinformowała spółka w komunikacie. Podobną decyzję podjął m.in. koncern IKEA, obecny także i w Polsce.- Obecnie sytuacja naszej spółki jest stabilna, jednak wobec braku możliwości oszacowania dalszych losów konfliktu i jego wpływu na naszą działalność na rynkach wschodnich, będziemy koncentrować się na rozwoju w krajach Unii Europejskiej – powiedział Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.Konflikt zbrojny i nałożone sankcje międzynarodowe na Rosję spowodowały, że zarząd LPP podjął decyzję o odpisie aktywów spółki LPP Ukraina w kwocie ok. 270 mln zł oraz dodatkowo o odpisie ok. 250 mln zł na potencjalnie nierentowne sklepy na rynku rosyjskim.Drugim powodem malejących przewozów drogowych do Rosji są odczuwalne już ogromne utrudnienia w ich wykonywaniu.- Jednym z najważniejszych ograniczeń pozostaje dostęp do paliwa, zresztą drożejącego – mówi rzecznik prasowy ZMPD. - Z powodu zawieszenia rozliczeń bezgotówkowych za pomocą systemu SWIFT, operatorzy kart paliwowych, z których powszechnie korzystają przewoźnicy, systematycznie się wycofują ze świadczenia usług na terenie Rosji.O uwzględnienie tego problemu apeluje też polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sugerując, by kierowcy zawodowi posiadali odpowiedni zapas gotówki, a także żywności. Zaleca też w „Ostrzeżeniach dla podróżujących na Białoruś i do Rosji”, by raczej nie przekraczali wschodniej granicy z Białorusią lub Rosją (w obwodzie kaliningradzkim) - „w razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa”.Trzecim powodem jest brak kierowców zawodowych oraz chętnych do jazdy na wschód. Polski sektor drogowego transportu międzynarodowego zatrudnia się ok. 300 tys. kierowców, z czego ok. 110 to obywatele Białorusi, 26 tys. – Ukrainy.- Wojna spowodowała, że znaczna ok. 30 tys. kierowców ukraińskich albo wymówiło pracę i wyjechało do siebie, by pomóc rodzinom lub walczyć, albo musiało pozostać w kraju, realizując przewozy – dodaje Anna Brzezińska-Rybicka. – Polscy przedsiębiorcy odbierają teraz samochody z umówionych miejsc, przeważnie z okolic granicy.Kolejnym powodem spadającego zainteresowania świadczeniem usług są dłuższe kolejki na przejściach granicznych, szczególnie polsko-ukraińską. To było jednym z powodów wprowadzenia przez MI „Tymczasowego odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu”.- Są one podyktowane sytuacją kryzysową spowodowaną rosyjską agresją wojskową na Ukrainę – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Obecny brak kierowców i przyszła niepewność co do powrotu obywateli Ukrainy do zawodu stanowią wyzwanie dla efektywnego funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej.Do pewnego stopnia nastąpiło też ograniczenie międzynarodowych przewozów cargo koleją, ale nie wynikają one z formalnych zakazów - to konsekwencja decyzji coraz liczniejszych zachodnich przedsiębiorstw o tym, że przestają współpracować z dotychczasowymi partnerami z Rosji i Białorusi - tak wynika z opinii naszych rozmówców. To w oczywisty sposób przekłada się na zmniejszanie przewozów.- Od ubiegłego tygodnia do Polski przez wschodnie przejścia graniczne z Białorusią oraz z obwodem kaliningradzkim nie przyjeżdżają już pociągi z gazem w cysternach – mówi Jakub Majewski, prezes Funkcji ProKolej, jeden z sygnatariuszy listu do ministra infrastruktury. - W ostatnich dniach przestały docierać pociągi z węglem z Rosji oraz część towarów masowych, jak np. nawozy sztuczne i cement z Białorusi.Na dwu obu przejściach granicznych z obwodem w Kalinigradzie, gdzie jeszcze w styczniu odprawiano po kilka pociągów codziennie, ruch dziś kilkukrotnie mniejszy niż dotychczas. Stamtąd głównie był wożony węgiel i gaz ziemny, ale także pewne ilości drobnicy w kontenerach do terminala morskiego DCT w Gdańsku.W ocenie prezesa ProKolej, bez zmian ilościowych odbywają się natomiast odprawy pociągów tranzytowych z towarami w kontenerach, nadawanych w Chinach i wysyłanych tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem. Przewozy te realizowane są na podstawie długoterminowych umów, zawartych jeszcze przed agresją.Patrz też: Czy nastąpi decyzja o zatrzymaniu ruchu na Jedwabnym Szlaku? - Ale i tu mogą pojawić się spadki... Nawet jeśli ich przyczyną nie będą formalne zakazy w handlu czy tranzycie, to w niepewnych czasach z części przesyłek mogą zrezygnować odbiorcy z Europy Zachodniej, również jako efekt bojkotu towarów z Rosji i Białorusi – dodaje Jakub Majewski.W apelu do MI Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska stwierdził, że „Wśród tych działań (by zakończyć walki) niebagatelną rolę odgrywają skuteczne sankcje polityczno-gospodarcze. Zdajemy sobie sprawę, że mają one charakter obosieczny, gdyż powodują także straty gospodarcze dla państw stosujących tego typu środki oddziaływania. Niemniej jeżeli dzisiaj nie zdecydujemy się na poświęcenia dla zatrzymania wojny, to wcześniej czy później zapłacimy za to znacznie większą cenę”.Jakub Majewski zwraca uwagę na to, że apel wystosowany do MI oraz Komisji Europejskiej miał na celu nie tylko wsparcie głosu kolejarzy z Ukrainy i zaproponowanie wspólnego dla całej Unii rozwiązania, na kształt zamknięcia przestrzeni powietrznej dla samolotów rosyjskich.- W przypadku wprowadzenie blokady ruchu kolejowego na granicy wschodniej, nadawcy ładunków będą szukać tras alternatywnych z pominięciem Polski lub przenosić ruch na inne środki transportu. I pojawi się problem z brakiem pracy dla terminali, przewoźników i całej rzeszy osób, które dziś pracują w sektorze transportowym we wschodnich województwach Polski. Częścią ewentualnego embargo kolejowego powinna być pomoc dla firm, które dziś prowadzą działalność operacyjną na polskich przejściach granicznych – podkreśla Majewski.