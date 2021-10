Hamburg i Rotterdam to giganci. Czy polskie porty mogą zacumować obok?

Polskie porty morskie przeżywają prawdziwy boom inwestycyjny. Czy to wystarczy, żeby nasze rodzime porty konkurowały jak równy z równym z największymi portami europejskimi? Nad tym zastanawiali się uczestnicy debaty „Polskie porty morskie – alternatywą dla największych hubów morskich północno-zachodniej Europy”, która odbyła się podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wyszło, że Gdynia, Gdańsk, Szczecin i Świnoujście powinny np. skorzystać na idei Trójmorza.

Brama dla chińskiej gospodarki

Nie wielkość, ale szybkość i sprawność

- Chodzi o to, żeby nie być usługodawcą, ale również kreatorem. Żeby tak się stało, wielu interesariuszy - przedstawicieli władz centralnych, lokalnych, portów i biznesu dookoła - musi kooperować, aby wykorzystać np. ideę Trójmorza. Dzięki temu nie będziemy tylko dostawcą tranzytu, który daje tylko 5 proc. wartości z całego łańcucha, ale miejscem, gdzie tak jak w Holandii czy Niemczech, będziemy potrafili przejąć te ładunki, zmagazynować je, rozformować i rozesłać tak, jak to się powinno dziać, abyśmy mieli szansę skonsumować większy kawałek tortu. Moim zdaniem jesteśmy na bardzo obiecującym początku drogi do sprawnego konkurowania, ale przed nami dużo pracy, rozbudowy twardej infrastruktury i dużo współpracy - argumentował Adam Kłos.Bardziej sceptyczny, jeśli chodzi o możliwości rozwoju polskich portów, był Konrad Hernik, prezes zarządu OT Logistics. Argumentował, że jednym z elementów decydujących o konkurencyjności portów jest siła gospodarki danego państwa.- Dlaczego Hamburg, Antwerpia, Rotterdam to są porty skalowo nieporównywalne z polskimi portami? Ponieważ one obsługują dużo silniejsze gospodarki. Nie ma szybkiego lekarstwa. Trzeba poczekać na wzmocnienie naszej gospodarki i gospodarek ościennych, żeby można kompletować te statki u nas - przekonywał Hernik.Zdaniem Grzegorza Kurdziela, dyrektora ds. wsparcia operacyjnego i członka zarządu w PKP Polskie Linie Kolejowe, należy przedefiniować tezę o konkurencyjności samych portów, a zamiast tego mówić o konkurencyjności całego polskiego systemu logistycznego.- Naszą rentę geograficzną trzeba wykorzystywać w trochę inny sposób, niż robią to stare porty - Antwerpia czy Hamburg. Naszą siłą jest to, że jesteśmy bramą do Europy dla gospodarki chińskiej i innych krajów ze Wschodu. Dlatego budując naszą sieć logistyczną, musimy uwzględniać wszystkie te elementy - porty, koleje i przewozy drogowe, aby cały ten system był konkurencyjny i abyśmy go mogli wykorzystać jako koło zamachowe dla polskiej gospodarki - powiedział Kurdziela.O kluczowej roli inwestycji mówił Rafał Miland, wicepezes PERN-u.- Tu nie tylko chodzi o to, co my robimy, ale też liczymy na to, że porty zrealizują swoje inwestycje. Tutaj bardzo wiele się dzieje. Jeśli dokonamy tych inwestycji we własnych obszarach i zostanie to skorelowane z inwestycjami robionymi przez PKP PLK, gdzie mówimy o zwiększeniu przepustowości i zwiększeniu nacisku na oś, to wtedy rzeczywiście możemy mówić o możliwości konkurowania np. z portami Morza Północnego. Będziemy mieli o wiele większe możliwości - podkreślił Miland.Zobacz też: Czy polskie porty pochłonie potop? Według Macieja Krzesińskiego, dyrektora ds. marketingu i współpracy z zagranicą w Porcie Gdynia, oprócz inwestycji drugi ważnym czynnikiem jest budowanie jakości komunikacji.- Te dwa czynniki będą decydowały o tym, czy polskie porty będą konkurencyjne. Patrząc na Gdynię, Gdańsk czy Szczecin-Świnoujście, to nigdy pojedynczo nie będziemy największymi portami Europy, natomiast możemy stanowić dosyć silną grupę portów. Poza tym, jeśli będziemy mieli dobrą komunikację w postaci digitalizacji, czyli będziemy się mocno wspomagali automatyzacją procesów, to przyspieszy i ułatwi procesy logistyczne, które odbywają się nie tylko u nas, ale również u naszych partnerów - powiedział Krzesiński. - Drugim elementem jakości komunikacji jest normalna, codzienna praca z operatorami. Nic by się nie wydarzyło w porcie i nic by się nie zadziało dobrego, gdyby nie to, że mamy bardzo dobrą współpracę z operatorami. To jest podstawa. Możemy nie być najwięksi, ale możemy być najszybsi i najbardziej sprawni. To jest cel, jaki powinniśmy przed sobą stawiać - dodał.