Hiszpania: Personel pokładowy Ryanaira planuje strajki przez 12 dni lipca

Hiszpański personel pokładowy linii lotniczych Ryanair planuje strajkować w lipcu przez 12 dni, zapowiedzieli związkowcy w sobotę. Protesty obejmą 10 portów lotniczych. Sobota to również ostatni dzień strajku załóg, który rozpoczął się w czwartek. Z powodu protestu Ryanair odwołał w sobotę 10 lotów w Hiszpanii.

Według przedstawionego przez związkowców planu personel pokładowy będzie strajkował w dniach 12-15 lipca, 18-21 lipca i 25-28 lipca na 10 hiszpańskich lotniskach, na których operuje Ryanair.

"Związki i załoga Ryanaira (...) domagają się zmiany nastawienia linii lotniczych" - napisali w oświadczeniu związkowcy, wzywając Ryanaira do wznowienia negocjacji w sprawie warunków pracy.

Związki wezwały również hiszpański rząd, aby "nie pozwalał Ryanairowi na naruszanie prawa pracy i praw konstytucyjnych, takich jak prawo do strajku".

Hiszpański personel pokładowy linii easyJet rozpoczął dziewięciodniowy strajk w lipcu domagając się wyższych wynagrodzeń. Linia lotnicza odwołała w sobotę pięć lotów z Hiszpanii.

To kolejne protesty pracowników branży lotniczej, którzy domagają się wyższych płac i lepszych warunków pracy. Do zakłócających obsługę pasażerów strajków dochodzi w ostatnim czasie na wielu lotniskach w Europie. Jako jedną z ich przyczyn podaje się liczne zwolnienia w branży podczas pandemii Covid-19. Teraz, gdy ruch lotniczy wraca do poziomu sprzed pandemii odczuwany jest niedobór pracowników, którzy domagają się również podwyżek w związku z inflacją i wcześniejszymi obniżkami płac podczas pandemii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl