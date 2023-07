Hiszpański przewoźnik promowy wraca do LNG

W obliczu wysokich cen gazu ziemnego hiszpański przewoźnik promowy Balearia był zmuszony korzystać z tradycyjnego paliwa okrętowego. Teraz jednak wrócił do bardziej ekologicznego LNG.

LNG ma tę zaletę w porównaniu z tradycyjnym paliwem okrętowym, że jest dużo bardziej przyjazne dla środowiska. Względy ekologiczne jednak usunęły się w cień w obliczu drastycznych wzrostów cen gazu, do których doprowadziły manipulacje Gazpromu.

Ze względu na bardzo wysokie ceny gazu Balearia w ubiegłym roku drastycznie ograniczyła zużycie LNG do zasilania swoich statków, z 698 531 MWh w 2021 r. do zaledwie 36 936 MWh w 2022 r. M.in. przewoźnik wykorzystywał paliwo gazowe tylko przy wejściach do portu, podejściach do nich i postojach w porcie.

Teraz, po spadku cen gazu ziemnego na europejskich giełdach, Balearia ponownie stawia na paliwo gazowe. Obecnie flota promów przewoźnika w całości napędzana jest LNG – wszystkie statki firmy są dwupaliwowe.

Balearia szacuje, że pozwoli to ograniczyć emisję o około 80 000 ton CO2 do atmosfery w okresie od 1 czerwca do końca roku.

