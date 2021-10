Holandia: Areszt za apel na Facebooku wzywający do jazdy 50 km: h na autostradzie

Policja aresztowała 53-letniego mężczyznę, który wezwał na Facebooku do jazdy 50 km/h autostradą wokół Utrechtu. Funkcjonariusze uznali to za podżeganie do popełnienia przestępstwa jakim jest zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mieszkaniec nadmorskiej miejscowości Zandvoort trafił w piątek za kratki z dość nietypowego powodu. 53-latek zamieścił bowiem na swoim profilu na Facebooku apel, aby kierowcy jeździli obwodnicą Utrechtu w środkowej części kraju z prędkością 50k/h.

Jak informuje rozgłośnia NPO Radio 1, miał to być protest przeciwko zamknięciu przez policję restauracji Waku Waku w Utrechcie, której właściciel odmówił sprawdzania obowiązkowej przepustki sanitarnej.

Mężczyzna został zatrzymany w piątek i trafił do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

