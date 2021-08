Holandia: Rowery dla mężczyzn coraz mniej popularne

Rowery dla mężczyzn są coraz mniej popularne w Niderlandach. Klasyczny męski model z górną ramą jest coraz rzadziej produkowany i sprzedawany. Zamiast tego Holendrzy wybierają damki.

Model bez górnej ramy, charakterystyczny dla klasycznych damek, staje się w Niderlandach standardem. Damski rower został zaprojektowany w ten sposób, aby kobiety w sukienkach mogły z niego wygodnie korzystać. Teraz przesiadają się na niego panowie.

"Takie rowery są po prostu wygodniejsze" - twierdzi Johan Makaske, rzecznik Stella Fietsen, firmy produkującej jednoślady cytowany przez portal RTL Nieuws. Obecnie tylko 1 proc. produkowanych tam rowerów, to modele dla mężczyzn.

"Często jest to spowodowane tym, że rower jest używany do wielu celów w rodzinie. Matka jeździ nim do pracy w ciągu dnia, a ojciec do klubu sportowego wieczorem" - wyjaśnia Makaske.

Kees Bakker z Fietsersbond, organizacji reprezentującej interesy rowerzystów, uważa, że to pozytywny trend. "Rowery bez górnej ramy są wygodniejsze i bezpieczniejsze. Rzadziej się przewracasz i łatwiej wsiadasz" - przekonuje Bakker.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

