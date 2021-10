Holandia: Rozpoczęły się loty repatriacyjne z Maroka do Niderlandów

Władze Maroka zezwoliły linii lotniczej Transavia na przeprowadzenie 10 lotów repatriacyjnych do Niderlandów. Pierwszy samolot wylądował w Amsterdamie w nocy z piątku na sobotę.

Od czwartku do kraju nie może wrócić ponad trzy tysiące Holendrów po wprowadzeniu w środę przez marokańskie władze zakazu lotów do i z Holandii ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa w tym kraju.

Zakaz ma obowiązywać co najmniej do 27 października i dotyczy lotów z i do Holandii, a także Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Niderlandzkie media szacują, że w Maroku utknęło około 3,5 tys. Holendrów.

Rzeczniczka Transavi poinformowała, że władze w Rabacie ostatecznie zgodziły się, aby linia przeprowadziła 10 lotów repatriacyjnych - siedem z Marakeszu do Amsterdamu, z Casablanki do Amsterdamu, z Nador do Rotterdamu i z Tangeru do Rotterdamu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

