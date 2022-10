Holandia: Właściciel lotniska w Amsterdamie kupuje 40 proc. akcji portu lotniczego Maastricht Aachen

Royal Schiphol Group, właściciel lotniska w Amsterdamie, kupuje 40 proc. akcji portu lotniczego Maastricht Aachen (MAA) - poinformowały w piątek obie firmy. Wartość transakcji wynosi 4,2 mln euro.

Zgodnie z przekazaną mediom informacją prasową "Grupa Royal Schiphol, prowincja Limburgia i MAA zawarły porozumienie w sprawie strategicznej współpracy".

Dotychczas jedynym udziałowcem lotniska obsługującego miasto Maastricht była prowincja Limburgia na południu Niderlandów, która zdecydowała na początku roku o sprzedaży części posiadanych udziałów. Na mocy piątkowego porozumienia ich nabywcą zostanie zarządca amsterdamskiego lotniska Schiphol, który obsługuje także porty lotnicze w Eindhoven, Rotterdamie i Lelystad.

"Dzięki współpracy chcemy przekształcić lotnisko Maastricht Aachen w bardziej przyjazne dla środowiska, zrównoważone i przyszłościowe" - podała na stronie internetowej spółka Royal Schiphol Group.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znaleźliśmy odpowiedniego partnera strategicznego do wspólnego inwestowania w nasz port lotniczy" - ocenił dyrektor generalny MAA Jos Roeven, cytowany w informacji prasowej.

Maastricht Aachen to drugie co do wielkości lotnisko cargo w Holandii. Oprócz obsługi transportu towarów MAA oferuje również loty pasażerskie do takich krajów jak Włochy, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania. Jak podał port na swojej stronie internetowej, w przedpandemicznym 2019 r. lotnisko obsłużyło 445 tys. pasażerów i 111 tys. ton ładunku.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

