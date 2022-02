Holenderski potentat wzmacnia łańcuch dostaw w Polsce

9 lutego wywodząca się z Holandii międzynarodowa sieć sklepów niespożywczych Action oficjalnie otworzyła swoje drugie centrum dystrybucyjne (DC) w Polsce zlokalizowane w Bieruniu (woj. śląskie). Jest to 11. tego typu obiekt logistyczny firmy w Europie i pierwszy poza Holandią całkowicie zarządzany przez Action.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Z certyfikatem BREEAM

- Obiekt jest w pełni operacyjny, ale jeszcze nie wykorzystujemy jego pełnej pojemności. Na razie obsługuje 90 sklepów, ale docelowo może być to 200 i nawet więcej. Chcemy dysponować zapasem miejsca w magazynie. Ekspansja centrów dystrybucyjnych zawsze jest krok przed sklepami - mówi Joost Bous, dyrektor ds. łańcucha dostaw w Action, dodając, że o wyborze Bierunia zdecydowała lokalizacja, z której można obsługiwać południe Polski, a nawet Czechy, dostęp do kadr, a także dobry klimat inwestycyjny. - Obserwując pracę tego centrum dystrybucyjnego od października, możemy dziś powiedzieć, że to, co tu się dzieje, przerosło nasze oczekiwania.Wolne miejsce w magazynie to także efekt problemów z dostawami z Dalekiego Wschodu, skąd Action czerpie 55 proc. artykułów. Turbulencje w łańcuchach dostaw są widoczne na całym świecie. Teraz dodatkowo łączą się początkiem chińskiego nowego roku, a więc okresem świątecznym w „fabryce świata”, jaką są Chiny.- Inwestycja w Bieruniu będzie wspierać naszą ekspansję. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, wręcz przeciwnie planujemy kontynuować rozwój - deklaruje Sławomir Nitek.- W projekcie budynku połączyliśmy funkcjonalność i dbałość o zrównoważony rozwój, uwzględniając jak najwięcej aspektów przyjaznych dla środowiska - od użytych materiałów, po detale konstrukcyjne i zainstalowane na terenie budynku urządzenia - wyjaśnia Sławomir Nitek.Obiekt uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie „Excellent”, z rekordową jak dotąd liczbą punktów w tej kategorii w Polsce - 77,1 proc. Centrum dystrybucyjne korzysta z wielu rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, takich jak panele słoneczne do podgrzewania wody, panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej (1,1 tys. paneli na dachu), inteligentne liczniki energii i wody, energooszczędne oświetlenie LED w budynku i jego otoczeniu oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.- Nowoczesność w założeniu była jedną z przyczyn dla których wyjątkowo odstąpiłem od wydawania decyzji środowiskowej i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Byłem pewny, że będą tu zastosowane najwyższe standardy - mówi Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia. - Jesteśmy dumni, że Action wybrał naszą gminę na lokalizację swojej inwestycji.Centrum dystrybucyjne Action wybudowano w Bieruniu, ale tuż przy granicy z Tychami, naprzeciwko fabryki Stellantis (d. Fiat Auto Poland), po południowej stronie ulicy Oświęcimskiej, w samym sercu śląskiego automotive. Mimo to firma nie boi się o nabór pracowników, którym jest w stanie zaoferować konkurencyjne warunki. Na razie w bieruńskim Action pracuje 130 osób, docelowo ma pracować 200.Czytaj także: Duża umowa na obsługę logistyczną. Praca dla tysiąca osób na południu Polski



W sumie Action posiada w Europie sieć 2 tys. sklepów. Zatrudnia 65 tys. osób ponad 130 różnych narodowości w 9 krajach.