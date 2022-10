Honeywell chce zwiększyć produkcję "zielonego" paliwa lotniczego

Amerykańska firma Honeywell chce rozwijać technologię pozwalającą jej zwiększyć produkcję mniej emisyjnego paliwa lotniczego produkowanego na bazie etanolu.

Ten plan to odpowiedź na wezwanie prezydenta Joe Bidena, żeby ciąć emisje w lotnictwie. Technologia posiadana przez Honeywella jest w stanie zwiększyć wydajność produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Branża lotnicza jest uznawana za jedną z najtrudniejszych do zdekarbonizowania, ponieważ paliwa nie da się łatwo zastąpić innym rodzajem źródła energii.

Rafinerie również starały się zwiększyć produkcję SAF, aby zmniejszyć emisyjność lotnictwa, ponieważ popyt na ten rodzaj paliwa wzrósł. Honeywell twierdzi, że w zależności od rodzaju materiału wsadowego posiadana przez firmę technologia jest w stanie zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 80 procent w całym cyklu życiowym danej maszyny w porównaniu z wykorzystaniem przez nią tradycyjnego paliwa.

Etanol jest w Stanach Zjednoczonych produkowany z kukurydzy. We wrześniu 2021 roku administracja Joe Bidena podjęła działania, by zwiększyć produkcję SAF do co najmniej 13 miliardów litrów do 2030 roku i produkować wystarczającą ilość SAF, aby w pełni zaspokajać zapotrzebowanie lotnictwa w 2050 roku. Oczekuje się, że będzie ono wynosić niemal 160 miliardów litrów rocznie.

Wielu innych producentów paliwa lotniczego również zdecydowało się produkować je z bardziej zrównoważonego wsadu o mniejszej zawartości CO2, takiego jak łój czy tłuszcz zwierzęcy.

