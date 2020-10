Horała: 12 mln euro dla konsorcjum, w skład którego wchodzi CPK

CPK weszło w konsorcjum z lotniskiem m.in. w Rzymie i Kopenhadze i otrzymuje 12 mln euro na rozwój technologii smart city, związanej z niskoemisyjnymi lotniskami - wskazał wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Horała pytany na antenie Programu I Polskiego Radia o pieniądze, które mają we wtorek trafić do CPK w ramach jednego z programów unijnych, wyjaśnił, że chodzi o środki z programu Smart Horizon.

"CPK weszło tu w konsorcjum z lotniskiem w Rzymie, Kopenhadze i Wilnie, i to konsorcjum otrzymuje 12 mln euro na rozwój technologii smart city, związanej z niskoemisyjnymi lotniskami" - powiedział.

Przypomniał, że to kolejne środki europejskie, które udało się pozyskać dla tej inwestycji. "Wcześniej pozyskaliśmy środki na stworzenie standardów kolei dużych prędkości we współpracy z kolejami francuskimi, a także (...) na pierwszy odcinek linii kolejowej podłączający do systemu szybkich kolei Jastrzębie Zdrój" - wskazał.

Jak podkreślił Horała, CPK jest już "zakorzenione w programach europejskich i ma zdolność pozyskiwania do Polski funduszy".

Czytaj też: Co dalej z polskim megalotniskiem?

Wiceszef resortu infrastruktury zapewnił, że nie ma opóźnień w realizacji CPK w związku z pandemią. "Kolejne etapy przebiegają zgodnie z harmonogramem - rok 2023 jako termin rozpoczęcia fizycznego budowy i 2027 jako pierwsze działania portu lotniczego" - mówił.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.